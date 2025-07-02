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港股 | 午市前瞻 | 澳門版盛事經濟幫到手 專家睇好新濠國際美高梅

02/07/2025

　　《經濟通通訊社2日專訊》港股七一假期後復市，大市表現反覆欠缺方向，惟部分板塊有利好帶動，恒生指數半日報24220，升148點或0.6%，主板成交超過1352億元。恒生中國企業指數報8730，升52點或0.6%。恒生科技指數報5288，跌14點或0.3%。

 

港股 | 午市前瞻 | 澳門版盛事經濟幫到手 專家睇好新濠國際美高梅

 

聶振邦：港匯轉弱藍籌失色

 

　　港股連跌三日後，今日上午止跌回升。恒指今早高開逾200點，早段最多升300點。但高位指數急回，升幅一度縮窄至只有50點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，港股雖然調整了三日，但波幅不大，只有大約400點，現時恒指站穩24000點以上，仍處高水平。回顧3月份港股高位，當時亦只有6個交易日收高於24000點，恒指現水平與2022年初高位相若。現時，資金傾向於炒股不炒市，藍籌對資金的吸引力不及新消費股。內地早前公布的千縣萬鎮新能源汽車消費季活動，對大市提振亦有限。此外，港滙近日轉弱，金管局最新公布入市買入200億港元，顯示資金有流出的跡象，恒指升幅多少受到限制。

　

　不過，由於現時環球金融市場整體氣氛仍然良好，聶振邦認為，恒指下行空間有限。指數一旦跌至23800，補回6月23日與24日的裂口，預料有一定支持。而阻力位在6月高位約24500點，換言之，恒指短期料將在23800至24500區間上落。

 

港股 | 午市前瞻 | 澳門版盛事經濟幫到手 專家睇好新濠國際美高梅

恒指今早中斷連跌三日趨勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

澳門賭收急升19%，新濠國際升幅可觀

 

港股 | 午市前瞻 | 澳門版盛事經濟幫到手 專家睇好新濠國際美高梅

（澳門政府旅遊局圖片）

 

　　澳門博彩監察協調局公布，6月份博彩收入210.64億澳門元，按年升19%；按月則跌0.6%，優於市場預期的197.5億澳門元。而今年首6個月，博彩收入1187.71億澳門元，按年升4.4%。受經濟數據帶動，多隻賭業股股價強勢，銀娛(00027)最多升9%，金沙中國(01928)最多升8%。而新濠國際(00200)升幅更遙遙領先其他同業，今早最多升25%至一年高。聶振邦表示，澳門6月博彩收入有意外驚喜。由於當月是博彩傳統淡季，但得益於澳門政府推動的盛事經濟，演唱會活動吸引一批遊客在澳門消費，推動博彩收入。聶振邦認為，由於7月仍有演唱會繼續舉辦，加上7月是傳統暑假旺季，預料澳門博彩收入有望持續向上，吸引資金入市。

 

　　至於新濠國際股價在賭業股中跑出，聶振邦認為，該股早前6月中的供股結果，獲超額認購13倍，反應之好超乎意料。因此，該股近期表現強勢。情況有點像日前剛過禁售期的老鋪黃金(06181)，在禁售期後，原本觀望的資金大舉入市，進一步推高股價。聶振邦預料，新濠國際股價仍有上升的空間，惟該股今日升勢過急，宜待股價回調至4.5元以下買入比較穩當，目標價為5.20至5.30元。此外，美高梅中國(02282)近年營收及利潤增長顯著，基本面良好。該股現時市盈率約11倍，股價若回調至13元至13.5元之間亦可以考慮吸納，預料股價未來幾個月有機會升穿去年高位14.6元（除淨後）。

 

港股 | 午市前瞻 | 澳門版盛事經濟幫到手 專家睇好新濠國際美高梅

銀娛股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 澳門版盛事經濟幫到手 專家睇好新濠國際美高梅

新濠國際股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 澳門版盛事經濟幫到手 專家睇好新濠國際美高梅

美高梅中國股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/07/2025 16:02
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/07/2025 16:02
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/07/2025 16:02
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/07/2025 15:45
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