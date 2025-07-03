美股 | 特朗普宣布與越南達成貿協，納指與標指再創新高

特朗普宣布已與越南達成貿易協議。受消息提振，納指與標普500指數周三（2日）收市再創新高，但道指微跌。

道指低開39點後，跌幅一度擴大至140點，低見44354點；標指曾升0.48%，納指最多揚0.96%。道指收市跌10.52點，或0.02%，報44484.42點；標普500指數升29.41點，或0.47%，報6227.42點；納指升190.24點，或0.94%，報20393.13點。

特朗普宣布，美國與越南正式達成新一輪貿易協議。根據協議條款，越南出口至美國的所有商品將被徵收20%關稅，作為交換，越南同意全面向美國開放市場，允許美國商品以零關稅進入越南。ON Holding(US.ONON)升2.9%，Nike(US.NKE)收市升4.1%。

重磅股方面，特斯拉(US.TSLA)升5%，英偉達(US.NVDA)升2.6%，蘋果(US.AAPL)升2.2%，Meta(US.META)跌0.8%。

美元持續偏軟

美國經濟數據及政策預期持續主導美元市場走勢。美匯指數報96.74，日內小幅上揚0.1%。美元兌日圓今日走勢偏弱，報143.8附近，較前一交易日小幅上升0.13%。歐元兌美元匯率報1.18，較昨日收盤基本持平。

現貨黃金及紐約期金價格維持高位震盪，市場觀望氣氛濃厚。現貨黃金報每盎司3359.70美元，紐約期金則報3369.23美元，較前一交易日升0.58%。

國際原油價格續升，紐約期油及布蘭特期油雙雙錄得升幅。布蘭特期油報每桶68.92美元，較前一日上升2.69%，紐約期油報67.28美元，日內升2.79%。

撰文：經濟通國金組

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