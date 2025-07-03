  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯

開市Go | 美越經貿握手，小米新車擴產，美團或遭主要股東減持

03/07/2025

要聞盤點


1、美股三大指數收市各有升跌，納指與標普500指數再創新高。特朗普宣布已與越南達成貿易協議，並威脅對日本徵收高額關稅。道指收市跌10點，或0.02%，報44484點；標普500指數升29點，或0.47%，報6227點；納指升190點，或0.94%，報20393點。中國金龍指數上升4點。日經期貨截至上午8時09分下跌22點。

 

2、美國總統特朗普宣布，與越南正式達成新一輪貿易協議。美國商品將以零關稅進入越南，越南出口至美國的所有商品則被徵收20%關稅，任何經第三地轉運的貨物需繳納40%關稅。由於美國和日本貿易談判進展緩慢，特朗普則威脅要提高對日本出口商品的關稅。

 

3、美國人力資源服務機構(ADP)公布被稱為「小非農」數據的美國私營企業職位數目，於6月減少3.3萬個，為自2022年初以來首次錄得下跌，市場原本預期將增加9.8萬個職位，顯示美國就業市場出現放緩，市場聚焦今晚公布的重磅非農數據。

 

4、美國眾議院開始討論經參議院修訂的《大而美法案》，如果通過程序性投票，將就法案進行辯論。

 

5、特斯拉據報近日已暫停其人形機械人Optimus的生產計劃，正全力調整產品設計及軟硬件技術細節。另外，特斯拉公布最新季度汽車銷量，略低於市場預期，按年跌幅達13.5%，是公司歷來最大年度跌幅。

 

6、美國聯邦住房金融局(FHFA)局長普爾特表示，他已要求國會調查美聯儲主席鮑威爾的政治傾向，以及其在參議院作出的欺詐性證詞，並稱該行為足以令鮑威爾被革職。

 

7、香港政府統計處公布，5月的零售業總銷貨價值的臨時估計為313億元，同比升2.4%，優於市場預期的跌1.8%，結束14個月跌勢。扣除其間價格變動後，零售業總銷貨數量的臨時估計升1.9%。

 

8、正在招股的首鋼朗澤(02553)宣布，將延遲全球發售及上市，因為在登記招股章程後，收到一份民事起訴狀，公司被列為被告。

 

9、外電引述知情人士稱，蘋果AirPods製造商立訊精密(深:002475)正與中金公司、中信証券和高盛就其香港上市計劃進行合作。知情人士說，立訊精密的目標是籌資超過10億美元（78億港元），赴港上市最快可能在今年內完成。

 

開市Go | 美越經貿握手，小米新車擴產，美團或遭主要股東減持

 

開市Go | 美越經貿握手，小米新車擴產，美團或遭主要股東減持

 

開市Go | 美越經貿握手，小米新車擴產，美團或遭主要股東減持

 

想延緩老化、保持年輕？堅持每日3件事：魚油+維他命D+運動=「慢老」！現凡購買 維柏健【3倍精煉魚油】，即享68折$239.3 (原價$352)，更享+$78換購維柏健【健骨維他命D3】(原價$138)！(優惠期至15/7/2025)► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

501.000

異動股

08092

ITE HOLDINGS

0.047

異動股

02563

華昊中天醫藥－Ｂ

7.770

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 501.000
  • 08092 ITE HOLDINGS
  • 0.047
  • 02563 華昊中天醫藥－Ｂ
  • 7.770
  • 06936 順豐控股
  • 43.800
  • 02800 盈富基金
  • 24.540
股份推介
  • 01093 石藥集團
  • 8.240
  • 目標︰$9.48
  • 06883 穎通控股
  • 2.250
  • 目標︰--
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 58.100
  • 目標︰$68.00
  • 02357 中航科工
  • 4.370
  • 目標︰$5.00
  • 06618 京東健康
  • 41.950
  • 目標︰$46.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 106.200
  • 00700 騰訊控股
  • 501.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 58.100
  • 00388 香港交易所
  • 417.200
  • 03690 美團－Ｗ
  • 122.800
報章貼士
  • 00384 中國燃氣
  • 7.560
  • 目標︰$8.00
  • 01882 海天國際
  • 20.700
  • 目標︰$22.80
  • 01313 華潤建材科技
  • 1.780
  • 目標︰$2.00
熱炒概念股
即時重點新聞

03/07/2025 16:17  恒指跌151點收報24069力守廿天線，北水減持科技股惹憂患

03/07/2025 16:08  《新股掛牌》撥康視雲盤中跌幅急擴，收低近四成每手蝕1950元

03/07/2025 13:20  【大國博弈】美國取消對華晶片設計軟件出口限制

03/07/2025 12:50  【新股上市】畢馬威上調港IPO全年集資額預測，上望2500億

03/07/2025 07:51  【關稅戰】特朗普宣布與越南達成貿協，轉口貨徵稅四成劍指中國

03/07/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５０﹒３６億元，買盈富基金沽阿里

03/07/2025 08:47  【大行炒Ｄ乜】高盛賭股推介銀娛金沙美高梅，滙證降電能至持有

03/07/2025 11:36  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９９，一周拆息升至０﹒１８％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 美團遭南非股東看淡揚言減持低開，美越貿易協議利好越南出口概念股新文章
人氣文章

新聞>國際動態

特朗普推出香水，每瓶售價249美元新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

政府擬收緊探訪在囚人士安排，候審在囚者禁穿私服、自備私飯新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

人道消費新趨勢︱香港餐飲業逾六成連鎖餐廳將轉用非籠養雞蛋，譚仔三哥、KFC、Pizza Hut等
人氣文章

Foodie What’s On

香港嘉里酒店榴槤下午茶自助餐｜榴槤鹹甜美點$408起，晚餐贈榴槤拼盤
人氣文章

FOCUS

減稅法案 | FOCUS | 馬斯克誓組黨抗「大美麗」，紐約預演社會主義風暴
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

奢侈Summer Knits：真正有機棉料、嚴守公平貿易原則，是永續時尚的基本！
人氣文章

Beauty

「夏日冷氣肌」對策！推薦3款炎夏適用護手霜：美白、滋潤、不黏膩，常待冷氣房的上班族恩物！
人氣文章

Fashion

《色慾都市2.0》中頻頻出現的手袋是它！盤點劇中4大Valextra手袋，成熟知性女性的穿搭法則！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
不能錯過的夏日水果：椰子肉3大獨特營養素及益處新文章
人氣文章
營養學家推薦一種顏色蔬菜，富含營養保護眼睛、補鐵抗氧化
人氣文章
中醫解析「被鬼壓」非撞邪：病因、證型及治療方法＋急救2招 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/07/2025 16:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/07/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/07/2025 16:59
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/07/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話03/07/2025
異動精選 | 美團遭南非股東看淡揚言減持低開，美越貿易協議利好越南出口概念股
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 特朗普宣布與越南達成貿協，轉口貨徵稅40%劍指中...

03/07/2025 09:32

關稅戰

韓國總統李在明人事布局的快、狠、準

03/07/2025 09:19

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港元拆息回升多間銀行加息，恒生兌...

29/06/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處