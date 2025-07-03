開市Go | 美越經貿握手，小米新車擴產，美團或遭主要股東減持

要聞盤點



1、美股三大指數收市各有升跌，納指與標普500指數再創新高。特朗普宣布已與越南達成貿易協議，並威脅對日本徵收高額關稅。道指收市跌10點，或0.02%，報44484點；標普500指數升29點，或0.47%，報6227點；納指升190點，或0.94%，報20393點。中國金龍指數上升4點。日經期貨截至上午8時09分下跌22點。

2、美國總統特朗普宣布，與越南正式達成新一輪貿易協議。美國商品將以零關稅進入越南，越南出口至美國的所有商品則被徵收20%關稅，任何經第三地轉運的貨物需繳納40%關稅。由於美國和日本貿易談判進展緩慢，特朗普則威脅要提高對日本出口商品的關稅。

3、美國人力資源服務機構(ADP)公布被稱為「小非農」數據的美國私營企業職位數目，於6月減少3.3萬個，為自2022年初以來首次錄得下跌，市場原本預期將增加9.8萬個職位，顯示美國就業市場出現放緩，市場聚焦今晚公布的重磅非農數據。

4、美國眾議院開始討論經參議院修訂的《大而美法案》，如果通過程序性投票，將就法案進行辯論。

5、特斯拉據報近日已暫停其人形機械人Optimus的生產計劃，正全力調整產品設計及軟硬件技術細節。另外，特斯拉公布最新季度汽車銷量，略低於市場預期，按年跌幅達13.5%，是公司歷來最大年度跌幅。

6、美國聯邦住房金融局(FHFA)局長普爾特表示，他已要求國會調查美聯儲主席鮑威爾的政治傾向，以及其在參議院作出的欺詐性證詞，並稱該行為足以令鮑威爾被革職。

7、香港政府統計處公布，5月的零售業總銷貨價值的臨時估計為313億元，同比升2.4%，優於市場預期的跌1.8%，結束14個月跌勢。扣除其間價格變動後，零售業總銷貨數量的臨時估計升1.9%。

8、正在招股的首鋼朗澤(02553)宣布，將延遲全球發售及上市，因為在登記招股章程後，收到一份民事起訴狀，公司被列為被告。

9、外電引述知情人士稱，蘋果AirPods製造商立訊精密(深:002475)正與中金公司、中信証券和高盛就其香港上市計劃進行合作。知情人士說，立訊精密的目標是籌資超過10億美元（78億港元），赴港上市最快可能在今年內完成。

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