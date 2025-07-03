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盤前攻略 | 美股個別走標指納指創新高 夜期黑期低水恒指料偏軟

03/07/2025

　　美國6月份ADP私人職位逾兩年來首次下降，減幅達3.3萬個，出乎市場預料，主要受服務職位減少拖累；市場原先估計增長9.8萬個。不過，臨近7月9日貿易談判限期，美國總統特朗普宣布與越南達成貿易協議。所有進口美國的越南產品將被徵收20%關稅，經越南轉口到美國的貨品稅率為40%，而進口越南的美國產品則享有零關稅。美股周三個別發展，標普500指數高收29點，以全日高位收報6227點創歷史新高；納指高收190點，收報20393點，與標指同創收市新高。道指則微跌10點，收報44484點。

 

盤前攻略 | 美股個別走標指納指創新高 夜期黑期低水恒指料偏軟

（網絡圖片）

 

　　特斯拉第二季電動車付運量跌13%，連降兩季，但跌幅小於預期，股價反彈5%；英偉達升2.6%；蘋果公司獲富瑞調高投資評級至「持有」，股價收升2.2%。

 

　　反映中國概念股表現的金龍指數微彈0.06%。阿里巴巴跌2.86%，報110.71美元；京東跌0.70%，報32.47美元；百度升0.46%，報86.44美元；理想跌2.57%，報26.14美元；小鵬升0.60%，報18.37美元；蔚來跌0.85%，報3.48美元；嗶哩嗶哩跌2.34%，報20.84美元。

 

夜期低水，ADR偏軟

 

　　恒指夜期升1點，報24174，低水47點。ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股低0.36%，折合125.5港元；長和(00001)ADR較港股低0.87%，折合48.8港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.16%，折合500.7港元；小米(01810)ADR較港股低0.20%，折合60.0港元；港交所(00388)ADR較港股低0.13%，折合422.7港元；滙控(00005)ADR較港股低0.04%，折合95.2港元。


　　
淡友加倉，惟好友堅守23800

 

　　恒指昨日反彈，惟高位回落過百點，顯示大市升勢未穩，淡友加倉，熊證街貨總數升至5206張，佔牛熊證街貨總數升至約35%。不過，熊證重貨區輕微後撤至24600至24699區間，該區亦是最多新增區，總數909張對應期指中，有304張屬新增。而牛證重貨區連續5個交易日維持於23700至23799區間，總數1299張。該區距離恒指現貨有四百多點，現時好友有信心恒指跌穿23800點的機會微。


　　 
　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升11點，報24158，低水63點，預料恒指今日輕微低開。恒指昨日雖然中止三連跌，但高位升300點時無以為繼，顯示上升動力不足，最後收市升幅腰斬至149點。港股現時仍處於年內偏高水平，短時間如無進一步利好政策，預料恒指上升空間有限，預料恒指在24000點上方窄幅上落。

 

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