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阿里巴巴：擬發行120億港元零息可交換債券，可換阿里健康股份

03/07/2025

　　阿里巴巴(09988)公布，擬發行一項可交換債券，將參考阿里健康(00241)在香港聯交所上市的普通股。在市場及其他條件允許的情況下，公司擬發行本金總額為約120億港元、2032年到期的零息可交換債券。債券發行將依據《1933年美國證券法》及其修訂版項下的S條例，以私募方式向若干非美國人士於美國境外進行離岸交易。

 

阿里巴巴：擬發行120億港元零息可交換債券，可換阿里健康股份

（資料圖片）

 

　　債券發行後，債券將構成阿里巴巴集團之無擔保及非次級債務。債券不會產生定期利息。債券將於2032年7月9日到期，除非根據債券條款於該日期前被提前贖回、回購或交換。

 

　　債券持有人可選擇在自債券發行日後第41日起至債券到期日前第五個預定交易日收盤時止的任何時間，將全部或任何部分的債券進行交換。在交換中，公司可自行選擇根據債券中規定的條款，通過交付阿里健康股份、現金或現金與阿里健康股份的組合的方式履行其交換義務。債券的初始交換價格及其他條款將在債券定價時予以確定。

 

　　阿里健康是阿里巴巴集團的併表子公司，阿里巴巴集團持有其約64%的股份。阿里巴巴集團預計，在債券發行後及未來交換為阿里健康股份後，阿里健康仍將是阿里巴巴集團的旗艦醫療健　康平台和併表子公司，並將繼續與阿里健康及阿里巴巴生態系統成員密切合作，推動「人工智能＋醫療健康」產業轉型。

 

　　阿里巴巴擬將債券發行募集資金淨額用於一般公司用途，包括進行投資以支持集團的雲基　礎設施和國際商業業務的發展。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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