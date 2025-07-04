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盤前攻略 | 非農強勁納指標普再創新高 港股好淡觀望料區間波動

04/07/2025

　　美國6月非農就業職位新增14.7萬個，高於預期的11.1萬個，進一步削弱減息預期，CME FedWatch預估本月減息機會已近乎零。另外，大而美法案「有驚無險」地在美國眾議院以218對214票獲通過，日內送交總統簽署立法，預計成功於美國國慶前通過。美股表現偏強，三大指數報升，納指升207點報20601再創新高，標普升51點報6279同創新高，道指升344點亦與歷史高位不遠，美股周五休市。

 

盤前攻略 | 非農強勁納指標普再創新高 港股好淡觀望料區間波動

（網絡圖片）

 

　　中概股個別發展；阿里巴巴跌1.82%報108.70美元，拼多多跌0.37%報103.59美元，京東跌1.23%報32.07美元，百度跌0.10%報86.35美元，理想跌0.73%報25.95美元，小鵬跌2.61%報18.85美元，蔚來跌0.86%報3.51美元，萬國數據飆10.18%報33.98美元，亞盛醫藥升7.53%報42.85美元，禾賽科技升5.79%報21.93美元。

 

ADR造價個別發展

 

　　恒指夜期跌61點報23991。ADR較港股造價同樣個別發展；騰訊(00700)ADR較港股低0.43%，折合498.8港元；美團(03690)ADR較港股低0.41%，折合122.3港元；友邦(01299)ADR較港股高0.22%，折合72.5港元；滙控(00005)ADR較港股高0.38%，折合95.2港元；小米(01810)ADR較港股低0.43%，折合57.8港元。

 

牛熊新增街貨皆與現貨有距離，料日內約600點高低波幅

 

　　有「黑期」之的新加坡HS50指數現報23938，跌83點，恒指開市料無方向。昨日恒指跌勢較急，更一度跌穿20天線，而目前黑期繼續走低，相信恒指日內會徘徊於廿天線上下考驗支持。參考恒指牛熊證街貨分布，上日跌市並未吸引好友加大博反彈力度，反為轉而部署重貨區23700至23799以下水平，反映目前好友野心不大。淡友部署同樣未算進取，較多新增熊證街貨都位於24500至24699約200點範圍內，距離現貨價亦有約500點距離，目前好淡維持觀望下預計市況以波幅上落為主，以24000上下300點為日內波動水平。

 

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