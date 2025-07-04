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港股| 午市前瞻 | 港匯弱惟恒指未至於極淡 阿里抽水有利提高新業務投放

04/07/2025

　　6月美國非農新增職位達14.7萬個，顯著高於市場預期的11萬個，反映勞動市場仍具一定韌性。同期失業率回落至4.1%，亦優於預期的4.3%，較上月4.2%有所改善。受數據影響，市場預期美聯儲7月減息機率不足5%，9月減息機率亦下降至67%。恒指搖搖欲跌，有投資者啟動抽水機，放大港股回調幅度，恒指半日報23921，跌148點或0.6%，主板成交近1577億元。恒生中國企業指數報8611，跌36點或0.4%。恒生科技指數報5209，跌24點或0.5%。

 

港股| 午市前瞻 | 港匯弱惟恒指未至於極淡 阿里抽水望提高新業務投放

（網絡圖片）

 

李偉傑：恒指短線在24000點附近高低800點震盪

 

　　港匯持續偏弱，再次觸發7.85兌1美元的弱方兌換保證，金管局日內兩度入市，在紐約時段買入127.56億港元，沽出美元。連同稍早時買入的168.78億港元，金管局日內合共承接296.34億港元沽盤，本港銀行體系總結餘下周一將降至1145.41億港元。天風國際經紀業務部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，港匯走弱是由港幣和美元之間的淨息差導致的，這是結構性問題，預期在美元高息，港元低息的環境下，該情況仍將持續。他認為，近期港匯偏弱和恒指處於調整期無直接關係，不至於極度看淡港股市場，但會影響投資者對於港元資產的投資情緒，擔心是否有資金離場，從而影響港股表現。

 

　　對於恒指後市走勢，李偉傑表示，短線恒指有能力收復兩萬四關，在24000點附近高低800點震盪，下方支持位在23200至23400。

 

阿里發債為業務結構調整，減持所得望投放雲業務

 

　　阿里巴巴(09988)公布，已就本金總額120.23億港元、2032年到期的零息可交換債券並完成定價，是次債券將參照其旗下約64%持股之子公司阿里健康(00241)股份作交換標的，初始交換比率為每100萬港元可換約16.05萬股阿里健康股份，相當於每股初始交換價為6.23元，較對沖配售價格4.21元溢價48%，意味著阿里變相減持阿里健康最多12%。

 

　　李偉傑認為，這件事情並不負面，阿里零息就可以抽水，阿里健康的換股價6.23元較現價也有超過四成的溢價，到期日2032年也並不長遠，惟市場在擔心後續阿里可能進一步減持阿里健康，阿里健康與阿里的協同效應降低。

 

　　對於阿里健康與阿里的關聯性，李偉傑進一步指出，即使市場擔心阿里逐步減持，但無論如何阿里仍持有阿里健康一定的股份，未來阿里的AI也會推動阿里健康的產品銷售推廣，情況不至於太差，阿里健康唯一的痛點就是市盈率約40倍較高。若沒有持倉的投資者，可觀察250天牛熊線（4元）位置能否成功防守。

 

　　至於阿里方面，李偉傑表示，阿里現金流充裕，是次發債是業務結構性調整的一步，未來阿里可能將資金投入到雲計算或者國際商業業務，對未來發展正面。另外，阿里能發行零息債券，也體現其資本運作能力。投資者可於97至100元附近吸納，中長線上望130元。

 

晶片股短線承壓，惟長期仍有政策支持

 

　　另一隻藍籌中芯國際(00981)亦遭抽水。根據聯交所資料顯示，市場稱為「大基金」的國家集成電路產業投資基金於本周三（2日）減持中芯國際300萬股H股，每股平均價43.8988元，涉資1.32億元，持股量由5.01%降至4.97%。

 

　　另外，美國總統特朗普取消對華銷售晶片設計軟件的出口許可要求。美國商務部已通知全球三大晶片設計軟件供應商，Synopsys Inc、Cadence Design Systems Inc和西門子，在中國開展業務不再需要申請政府許可。西門子表示，已恢復向中國客戶全面提供軟件和技術。至於Synopsys和Cadence表示正在恢復相關服務。

 

　　晶片股兩大消息同時發酵，李偉傑表示，受國家大基金減持以及美國放寬限制，削弱晶片自主替代概念兩大因素影響，短線晶片股將承壓，以橫盤震盪為主。但長期來看，該行業仍有政策支持，中方發展國產晶片的速度不會放緩，晶片自主替代仍是大方向。投資者可與38至40元考慮買入中芯國際。

 

港股| 午市前瞻 | 港匯弱惟恒指未至於極淡 阿里抽水望提高新業務投放

阿里健康股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股| 午市前瞻 | 港匯弱惟恒指未至於極淡 阿里抽水望提高新業務投放

阿里巴巴股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股| 午市前瞻 | 港匯弱惟恒指未至於極淡 阿里抽水有利提高新業務投放

中芯國際股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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