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阿里 | 發零息可轉債可換阿里健康股份，兩股齊走弱應如何部署？

04/07/2025

　　阿里巴巴(09988)公布擬發行約120億港元零息可交換債券(CB)，可交换阿里健康(00241)股份，變相減持後者最多12%股份，兩股今早(4日)齊下跌，其中阿里健康更插逾半成，為表現最差藍籌。值得留意，阿里近日動作頻頻，包括旗下淘寶閃購推出500億元人民幣直接補貼，阿里雲亦將投入逾4億元人民幣支持國際生態建設，發展業務資金需求大，抽水再正常不過，卻拖累阿里健康股價齊走弱，兩隻股份應如何部署？

 

阿里發可轉債可換阿里健康股份，兩股齊走弱應如何部署？

（阿里健康網頁截圖）

 

阿里擬發行120億港元零息可交換債券　變相減持阿里健康最多12%

 

　　阿里巴巴公布，擬發行本金總額120.23億港元、2032年到期的零息可交換債券並完成定價，是次債券將參照其旗下約64%持股之子公司阿里健康股份作交換標的，初始交換比率為每100萬港元可換16.05136萬股阿里健康股份，相當於每股初始交換價為6.23元，較對沖配售價格4.21元溢價48%。基於初始交換價格，並假設債券被全數交換為阿里健康股份，債券的初始交換財產將代表阿里健康截至2025年5月31日不超過約12%的已發行股本。債券發行預計將於2025年7月9日完成，


　　阿里巴巴預計債券發行淨籌約119億港元，擬用作一般公司用途，包括投資支持雲基礎設施及國際商業業務發展。是次債券為無擔保非次級債，亦不設定期利息。債券持有人可於2030年7月9日要求贖回，或於特定條件下行使贖回權。如市價連續日數高於交換價130%，阿里巴巴亦可選擇提前贖回。

 

淘寶閃購推500億人幣直接補貼　阿里雲投入逾4億加碼國際生態


　　值得一提，阿里旗下淘寶閃購近日宣布，由7月2日起12個月內將向消費者及商家直接提供500億元人民幣補貼。淘寶閃購稱，會通過發放大額紅包、免單卡、官方補貼一口價商品等方式給消費者帶來優惠、便捷的服務和體驗，進一步激發消費活力，並同時上線店鋪補貼、商品補貼、配送補貼、免佣減佣等措施，促進商家生意增長。此前淘寶閃購指，上線兩個月，日訂單突破6000萬單。

 

　　另阿里雲昨日(3日)宣布，將在未來一年投入超4億元人民幣，專項支持國際合作夥伴生態建設。這筆投入將主要用於聯合市場活動、激勵返利機制及培訓賦能，幫助合作夥伴拓展業務、提升能力，加快雲和AI產品在全球市場的落地。

 

富瑞：阿里健康股價強　助降阿里CB融資成本

 

　　富瑞發表研報指，阿里巴巴目前持有阿里健康約64%股權，而阿里健康年初至今股價上漲約40%，有助於降低融資成本。以港元計價的可交換債券基準利率較美元低，融資更具優勢。

 

　　而阿里健康早前公布的全年業績表現不錯，截至3月31日止年度純利約14.3億元人民幣，按年升約62.1%；營業收入約306億元人民幣，升13.2%，因醫藥自營業務、醫藥電商平台業務穩健發展，毛利74.3億元人民幣，升26.1%，毛利率24.3%，升2.5個百分點，調整後淨利潤額19.5億元人民幣，增長35.6%，調整後淨利潤率從5.3%提升1.1個百分點至6.4%。於3月31日，天貓健康平台服務的在線主營商家增長35%至4.83萬個。

 

溫鋼城：阿里健康若未能重上4.35元恐續跌　阿里現價吸引惟走勢未轉強

 

阿里 | 發零息可轉債可換阿里健康股份，兩股齊走弱應如何部署？

（溫鋼城）


　　今日《開市Good Morning》節目請來iFAST Global Markets投資總監溫鋼城，他指大市升至高位會有多些抽水活動。阿里健康早前也炒升過一輪，阿里就乘機抽水，股價急跌很正常，阿里發可交換債券，即是曲線減持阿里健康，若直接於街外賣出如配售，股價也會即時下跌，但以今次以發CB方式減持，起碼令投資者有得揀，股份也非即時「掟出街」而是慢慢滲出，感覺上較好，且無論買債券或接貨，若見阿里健康上升可要股票，見下跌則取回成本，故市場上應該有些人對阿里健康有興趣會考慮。而對於阿里，此舉應是為了減輕對自己的影響，因公司不是沽出自己股份。

 

　　溫鋼城續指，阿里健康股東現時沒甚麼可做，唯一希望不會破壞由4月7日開始延伸的上升軌，若收市前可重回裂口之上即4.35元，影響會較小，否則繼續往下插機會增大，下一支持位為4月7日低位3.85元，也可看250天線約4.07元有否支持。至於阿里，做完今次融資後，短期應不會再配股，本可考慮趁低吸納，但近來阿里一旦不受北水青睞就下跌，再跌下去不知能否守住100元，昨日北水就走了32.26億，差不多冠絕全場，第二位的騰訊(00700)也只走了8.85億，前日則走了17.34億，再上一日走了5.5億，雖然現價開始吸引，但走勢暫未見轉強，買入後要有耐性持有。

 

　　阿里健康半日跌6.42%收報4.23元，連跌4日，累計跌幅12.96%，成交15.27億元。阿里巴巴跌0.57%報105.6元，連跌6日，累計跌幅8.57%，成交65.24億元。

 

阿里發可轉債可換阿里健康股份，兩股齊走弱應如何部署？

 

阿里發可轉債可換阿里健康股份，兩股齊走弱應如何部署？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此

 

 

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