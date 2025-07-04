財富管理 | 黃俊碩：全面推動香港國際財富管理中心發展

《金碩良言》踏入2025年至今經已超過半年，香港的金融財資市場明顯擺脫之前幾年的頹勢。其中，截至2025年6月30日，恒生指數累計上升4012點，升幅高達20%，而首5個月港股的每日平均成交額為2423億元，較去年同期的1102億元，上升1.2倍。

受惠於香港股市交投持續暢旺，香港的新股上市集資(IPO)市場再度活躍，在2025年上半年，香港合共有42隻新股上市，IPO集資總額達1071億元，較去年同期上升七倍，令香港再次成為全球IPO市場榜首。目前，四大會計師行分別預計，2025年香港全年的IPO總額分別為1600億至2200億元，其中，畢馬威(KPMG)更認為，在最樂觀的情況下，2025年香港的IPO總額可達2500億元。

除了港股及IPO表現暢旺之外，在本年3月發布的《全球金融中心指數》報告，香港的整體評分上升11分至760分，與首位的評分差距略為收窄，總排名維持全球第三位，並在亞太區繼續居首。而在6月由瑞士洛桑國際管理發展學院發布的《2025年世界競爭力年報》，香港排名第三，重返三甲。

根據《2025年世界競爭力年報》，香港重返三甲排名第三。(Envato)

香港金融及財資市場在本年上半年度表現亮麗，一方面，受惠於中央政府由去年年底推出一連串刺激資本市場發展的重大政策之餘，特區政府、香港金管局、證監會及港交所推出各項優化資本市場措施，以及推動香港發展作為國際資產管理中心的政策，亦是關鍵。

目前香港的單一家族辦公室數目超過2700間，預計在本年內將超過3000間。而根據波士頓諮詢公司(BCG)在上月底發布的《2025年全球財富報告(Global Wealth Report 2025)》，香港去年跨境財富規模增長2310億美元，領先全球；資產總規模達2.7萬億美元，已與瑞士看齊；預計在2029年，資產總規模將達3.6萬億美元，超越瑞士成為全球第一大財富管理中心。

在現時香港金融及財資市場表現良好的勢頭下，筆者認為特區政府有關當局必須把握有關時機，推出更多積極進取的政策措施，加快推動香港作為國際財富管理中心的發展。

首先，家族辦公室作為現時全球最具發展潛力財富管理工具，推動香港家族辦公室業務的發展，對香港發展成為國際財富管理中心至為重要。目前香港家族辦公室業務的發展勢頭尚算不俗，不過，發展主要集中在一些規模較大，而且能夠享有稅務優惠的單一家族辦公室。因此，筆者認為，當局可以考慮向合資格的聯合家族辦公室「使用者」提供稅務優惠，進一步促進香港家族辦公室業務的全面發展，強化香港資產管理樞紐的地位。

在現時的「新資本投資者入境計劃」中，容許申請人投資住宅物業，該單一物業成交價須為5000萬元或以上，而房地產（包括所有住宅及非住宅物業）投資獲計入符合最低投資門檻要求的總投資上限為1000萬元。有關5000萬元物業的門檻，明顯與現時香港樓市有所脫節，筆者認為當局需要作出相應調整，讓有關門檻合乎現時香港樓市實況，從而進一步提升「新資本投資者入境計劃」的吸引力。

毫無疑問，香港的金融基礎及底子雄厚，有能力應對各種風浪。隨著香港金融及財資市場成功擺脫過去數年的困境，特區政府有需要捉緊時機，推出更積極有為的政策措施，推動香港作為國際財富管理中心的發展，為香港開創更輝煌的未來。

立法會會計界議員 黃俊碩

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