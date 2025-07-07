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開市Go | 美始公布關稅水平，友邦遭大手減持，內地外賣戰持續

07/07/2025

要聞盤點

 

1、美股上周五(4日)美國獨立紀念日休市，日經期貨截至上午8時07分上升17.5點。

 

2、美國總統特朗普於周末受訪時表示，已經簽署12個國家的關稅信件，並將於周一(7日)發出。特朗普形容，收到信件的國家只能選擇「接受或放棄」，但未有列出該12個國家的名字。

 

3、《彭博》報道，特朗普政府正聯繫當地企業高管，以了解對可能陪同特朗普於今年內訪華的意願，同時提及今年10月為可能訪華的時機，屆時將有亞太經合組織峰會，以及東盟領導人峰會。

 

4、外媒報道，字節跳動旗下短視頻平台「TikTok」已完成美國用戶專用新版本應用程式設計，準備於今年9月5日上架。報道指，美國用戶須更新或轉用新版應用程式後，才可以繼續使用服務，至於舊版本仍有效至明年3月。

 

5、外電報道，中國有意縮短本月稍後與歐盟領導人會晤的部分行程，原本為期兩日的中歐領導人會晤，第二日安排可能會取消。另外，中國國務院關稅稅則委員會公布，向原產於歐盟的進口白蘭地，徵收最多34.9%反傾銷稅。

 

6、中國財政部公布，自上周日(6日)起，在政府採購預算金額4500萬元人民幣以上的醫療器械時，確需採購進口產品的，在履行法定程序後，應當排除歐盟企業(不包括在華歐資企業)參與。

 

7、《彭博》報道，為應對人口持續下降帶來的挑戰，中國政府正計劃通過發放現金補貼鼓勵夫婦生育，以提振經濟動能。中國政府將向每名於2025年1月1日及以後出生的兒童，發放每年3600元人民幣的補貼，直至其三歲。

 

8、香港財政司司長陳茂波在網誌表示，「交易所買賣產品」(ETP)已成為近年支持港股流動性的生力軍，目前本港有超過210隻ETP產品上市。截至今年5月，ETP產品的資產管理規模達到近5100億元，較2020年增長約30%，日均成交額更大升5倍至約400億元。

 

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