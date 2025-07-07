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新股掛牌 | 富衛首掛，李澤楷：彰顯香港作為理想上市地持續優勢

07/07/2025

新股掛牌 | 富衛首掛，李澤楷：彰顯香港作為理想上市地持續優勢

 

　　李澤楷私人投資的保險公司富衛集團(01828)今在港主板掛牌上市。今早開報38元與招股價一致，現跌0.4%，報37.85元。

 

　　盈科拓展集團主席兼富衛集團創辦人李澤楷出席上市儀式，惟未有發言，他在新聞稿中表示，富衛由國際金融專業團隊組成、專注於全球發展最迅速的亞洲保險市場。此次上市對集團遍及亞洲的客戶、合作夥伴和團隊而言，是一個重要的里程碑，同時亦彰顯了香港作為理想上市地點的持續優勢。富衛很榮幸能為亞洲3000萬名客戶及其家人提供保障，並期待未來為更多客戶帶來更稱心的服務。

 

馬時亨：富衛在港上市是好決定，國際投資者重返市場

 

新股掛牌 | 富衛首掛，李澤楷：彰顯香港作為理想上市地持續優勢


　
　　富衛集團董事會主席馬時亨在上市儀式上指出，是次上市這標誌公司、同事、股東及監管機構的歷史性的里程碑。他稱，要感謝香港，香港是一個充滿活力的國際金融中心，也是全球資本的超級連繫人。他亦稱，是次發行公司擁有來自日本和中東的優質基石投資者，因而值得慶祝。

 

　　對於早前計劃在美上市，但現選擇在香港IPO，馬時亨見記者時形容是一個很好的決定，由於現時香港市場活躍，許多國際投資者重返市場。馬時亨過去曾表示富衛資本充足「不想賤賣」上市，不過，他現稱對整個市場看法樂觀，雖然為第四度「闖關」，但仍屬好事。

 

　　富衛集團行政總裁兼執行董事黃清風亦指出，此上市時機及市場情緒非常好，且過去數年公司亞太區業務趨勢增長強勁。

 

　　對於股價首掛波動，馬時亨則稱價格不能一日表現而作準。被問及揀選「1828」為股票代號，馬時亨笑言本身此號碼並非首選，惟其他更好心水號碼已被取走，但認為「1828」亦不錯。

 

黃偉綸：香港是全球資本「超級聯繫人」

 

新股掛牌 | 富衛首掛，李澤楷：彰顯香港作為理想上市地持續優勢

 

　　今早除盈科拓展集團主席兼富衛集團創辦人李澤楷、富衛集團主席馬時亨、行政總裁兼執行董事黃清風等人出席上市儀式外，財政司副司長黃偉綸、保監局行政總監張雲正亦現身上市儀式。

 

　　黃偉綸在社交平台帖文稱，今早很高興出席富衛集團在港交所的上市儀式。他引述集團表示，今次上市是一個重要的里程碑，同時亦彰顯香港作為理想上市地點的持續優勢。正如馬時亨指出，香港是一個充滿活力的國際金融中心，是全球資本的「超級聯繫人」。

 

　　黃偉綸稱，踏入2025年，港股勢頭持續向好，股市交投進一步增加，新股市場更為活躍，上半年共完成42宗首次公開招股發行（IPO），合共集資額超過1070億元，已較去年全年多約22%，暫列全球第一。申請在港IPO的個案亦正在快速增加。政府和相關機構未來會繼續努力，吸引更多內地和全球的優質企業來港上市、發展和營運，鞏固及提升香港「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色和功能。

 

新股掛牌 | 富衛首掛，李澤楷：彰顯香港作為理想上市地持續優勢


　
　　富衛集團多次傳出上市消息，傳聞上市地點尚包括新加坡、紐約，而在香港亦為第四度遞表。富衛集團公布，香港公開發售部分共有約6.17萬人申請，超額認購36.13倍，認購一手100股的1.79萬人申請中，其中3591人獲配股份，分配比率20%，需認購900股，即9手方穩獲一手，該集團每股發售價38元。

 

　　該集團指，「頂頭槌飛」涉456.71萬股，共有2人申請，獲配58.88萬股，分配比率12.89%，而香港公開發售部分觸發回補機制，發售股份升至2740.27萬股，佔發售股份總數30%，至於國際發售超額認購1.32倍。該集團招股集資約34.71億元。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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