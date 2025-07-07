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陳茂波：ETP成支持港股流動性生力軍，將出訪首爾推介香港市場

07/07/2025

　　財政司司長陳茂波在網誌表示，港股去年上升18%，今年勢頭持續向好，今年上半年恒生指數累計上升20%，超過4000點，以點數計是歷來最大的上半年升幅。股市交投進一步增加，新股市場更為活躍，上半年共完成了42宗首次公開招股發行（IPO），合共集資額超過1070億元，已較去年全年多約22%，暫列全球第一。市場普遍看好港股及新股市場下半年的表現。

 

陳茂波：ETP成支持港股流動性生力軍，將出訪首爾推介香港市場

 

申請在港IPO個案正快速增加

 

　　他指出，申請在港IPO的個案正在快速增加，至今已收到約200宗申請，較年初時的數字倍增，當中包括來自中東和東南亞的企業。這一方面反映港股升勢正吸引更多企業加快推進上市計劃，同時也顯示過去這段時間對內對外的宣傳推廣工作漸見成效。

 

ETP成近年支持港股流動性生力軍

 

　　陳茂波提到，港股過去這段時間的升勢中，資金主要追捧科技類股份，並帶動科技股相關的衍生產品交投也顯著增大。與不同類型資產掛勾的「交易所買賣產品」（ETP）更是便利產品創新的其中一個模式，並成為近年支持港股流動性的生力軍。本港目前共有超過210隻ETP產品上市。截至今年5月，相關ETP產品合共管理資產規模接近5100億元，較2020年增加了約30%，相關的日均成交額在同期更顯著增加5倍，增至約400億元。

 

　　即使過去幾年投資氣氛反覆，但本港ETP市場增長勢頭持續，相關成交額佔整體大市比率，由五年前的不足5%，增至今年首五個月的約17%。陳茂波認為，本港ETP市場的不斷創新帶來了增量，也滿足了持續變化的投資需求，為大市注入了活力和更大流動性，有效地在市場波動之際發揮了流動性緩衝的作用。

 

冀鞏固提升本港亞太區首選ETP樞紐地位

 

　　他指出，港交所(00388)正積極推動更多不同主題的ETF上市，包括創新科技、應對氣候變化、可再生能源以及生物科技等，在滿足投資者興趣和風險胃納的同時，也將更有效引導資金流向推動實體經濟更高質量發展。希望透過更多制度創新與產品創新，更好槓桿環球市場資源，鞏固提升香港亞太區首選ETP樞紐的地位。

 

南韓投資者對港金融市場興趣增，本周將出訪首爾

 

　　陳茂波又提及，政府將加強向海外市場推介香港金融市場的工作，讓海外投資者更充份了解及聚焦香港的優勢、發展機遇與潛力。本周他將出訪韓國首爾，向當地的基金界、機構投資者和金融機構等介紹香港市場的最新發展，包括上市集資、ETP及數字資產等。韓國投資者近期對香港金融市場的興趣正進一步增加，例如，今年2月他們投資在港股的金額就創近三年新高。此行將進一步增加他們對香港市場的興趣和參與度。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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