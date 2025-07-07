傳友邦遭科威特投資局大手減持，股價連日下挫可以點部署？

友邦保險(01299)上個交易日開市前錄得4宗大手交易，涉資達268億元，友邦當日股價最多跌逾半成，全日成交高達305億元。據《彭博》引述消息人士報道，是科威特投資局(KIA)沽清所持有的3.7%友邦股份，此舉可能被市場解讀為看淡友邦，令友邦股價今早(7日)繼續受壓，再跌近1.5%。友邦此前一直徘徊於高位逾70元，近兩日才見較似樣回吐，應如何部署？

（AP圖片）



友邦上日錄268億元大手交易 彭博︰科威特投資局折讓6%沽貨

友邦上周五(4日)市前錄得超大手交易，4手合共3.94億股，佔友邦已發行股份的3.7%，每股造價68元，較前收市價低6%，合共涉資268.19億元，有關大手成交拖累友邦全日股價下跌4.4%。

而據《彭博》引述消息人士稱，科威特投資局(KIA)透過一系列大宗交易，出售了其持有總值約268億元的友邦股份，佔友邦總股本3.7%，配售價每股68元，較周四(3日)收市價折讓約6.01%。這宗配售的安排行是摩根士丹利。科威特投資局為科威特政府擁有的主權基金，其代表對報道表示，不對其投資活動發表評論。友邦發言人亦未對外界查詢發表評論。

科威特投資局屬友邦上市基礎投資者 清倉帳面盈利逾190億元

資料顯示，友邦於2010年啟動IPO，科威特投資局為當時基礎投資者，以每股19.68元認購3.94億股，涉資77.5億元，未計入股息的情況下，此次清倉實現帳面盈利190.5億元，回報率達2.5倍。

港交所資料則顯示，若持股並未超過5%，相關出售毋須披露。根據《彭博》資料，目前持有友邦超過3%股份的機構包括紐約梅隆銀行、摩根大通、貝萊德、領航、資本集團及花旗等，但部分或屬代客持倉。

友邦注資中郵保險20億人幣 摩通：財務影響微予目標價102元

另方面，友邦保險早前公布，完成對中郵人壽保險增資，涉及19.99億元人民幣，持股比例維持於24.99%。友邦保險首席執行官兼總裁李源祥表示，內地是全球第二大人壽保險市場，提供龐大的長期增長機遇，對中郵保險的投資，與友邦保險中國業務的策略高度互補，有助把握新的分銷渠道及接觸更廣泛的客群。摩通發表研報，維持友邦「增持」評級，目標價為102元。該行指，友邦向中郵人壽注資19.99億元人民幣，連同中郵集團的注資，中郵人壽的核心資本充足率將提升18個百分點至112%，而這筆注資規模相對較小，相比友邦2025年預期的營運利潤73億美元及潛在自由盈餘70億美元來說並不重大。



該行又指，友邦中國2025年第一季新業務價值按年下跌7%，反映經濟假設的變化，主要是由於產品組合向分紅保單銷售的重大轉變。考慮到2024年下半年的低基數及產品利潤率提升的前景，該行維持對中國2025財年新業務價值的樂觀預測，預期達16億美元，按年增長33%。



報告提到，香港分紅業務將受兩項監管變化影響，包括GL34及代理佣金調整建議。GL34將於2025年7月1日生效，旨在減少行業激烈競爭。另外，香港保監局建議分紅保單的首年代理佣金上限為65%，餘下35%平均分配在第二至第六年。由於友邦已經保守地遵守這些建議，該行認為這些監管措施不會對業務增長構成威脅。友邦目前以1.3倍2025財年預期內含價值比率及12.6倍預期營運利潤比率交易，估值仍然便宜。

溫傑：今次被減持對前景沒影響 若未見其他負面因素可續持有

香港股票分析師協會理事溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，友邦今次被大手減持對公司前景沒甚麼影響，首先科威特投資局減持只是大家推斷，不過，268億貨掟出來一定令人震驚，當日股價不可能不跌。而在友邦上市時科威特投資局是基石投資者，當時上市價19.68元，認購了3.94億股，正與今次沽出的268億貨匹配，而且有200幾億貨的投資者也不多，故大家確信是科威特投資局沽貨，雖然不會知道它為何沽貨，但其持貨至今已賺了2.5倍，當然有人會質疑如非看淡，它不會全部沽清，惟也可能有其個別原因，或許科威特需增加國家資源投資，或覺得有另一股份更好。而今次它分開4手沽貨，即每宗交易達數十億，可見接貨者也很有實力，即使科威特投資局看淡也不用很驚慌。雖然看淡友邦原因可以有很多，包括估計資金往後未必炒作保險股，擔心內地及香港股市大跌，以及債息抽升等，但今次科威特投資局沽貨不會是其中一個原因。

溫傑續指，相信市場會慢慢消化此消息，不過，另一要考慮的因素是港股似乎於24500點已初步見頂，而友邦由4月中時48.6元，升至6月27日高位72.7元，已升了很多，於現水平有些回吐很正常，不會單純因今次被大手沽貨，而對其前景看得太淡，現時又未見有債息抽升等其他負面因素，若有貨可繼續持有。

友邦半日跌1.45%收報68.15元，連跌兩日，累積跌幅5.81%，成交11.15億元。其他保險股表現各異，保誠(02378)跌0.94%報95.25元，宏利(00945)升0.33%報246.8元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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