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港股 | 午市前瞻 | 美團又打外賣大戰2.0 專家預計紅底不保

07/07/2025

 

　　港股繼續回吐，今早輪到生物醫藥及光伏板塊下跌，恒生指數半日跌107點或0.4%，報23808，主板成交超過1095億元。恒生中國企業指數報8571，跌37點或0.4%。恒生科技指數報5208，跌7點或0.2%。

 

港股 | 午市前瞻 | 美團又打外賣大戰2.0 專家預計紅底不保

 

溫鋼城：守23100已有交代，否則下試21900都有機會

 

　　美國關稅即將落閘，總統特朗普表明7月9日前，大多國家不是收到信（關稅上調）就是達成協議。港股維持觀望，恒指繼續窄幅爭持，半日跌約100點。iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，港股近期漸有轉淡跡象，資金有流走趨勢，銀行同業拆息(HIBOR)一直上升同時港股通開始有單日淨流出，令恒指在累積一定升幅下沽壓漸長。

 

　　近期港股多有不明朗因素，溫鋼城指包括即將殺到的關稅，以至於內需平台內捲，都加劇港的不穩定性。他認為若恒指成功收穩23100約100天線已算有交代，否則下方支持則要以黃金回調比例逐關測試，先以0.382倍水平約22500為支持，觀望周內資金流表現如何，若然持續流走則需要將支持進一步下調至0.5倍約定21900水平。

 

港股 | 午市前瞻 | 美團又打外賣大戰2.0 專家預計紅底不保

恒指上周跌穿兩萬四後，今早繼續下跌。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

美團未跌完料見90元，騰訊小米打底再吼百度

 

港股 | 午市前瞻 | 美團又打外賣大戰2.0 專家預計紅底不保

 

　　阿里巴巴(09988)日前內部喊話，將7月5日定為「衝單日」，要求旗下「淘寶閃購」配合「餓了麼」完成單日衝擊9000萬至1億單目標，表明要挑戰美團(03690)龍頭地位，推出「滿16減16」、「滿18減18」等同零元購的優惠。捱打大半日，7月5日晚間美團出手反擊，放出了大量「0元喝」、「0元吃」外賣紅包券，引發用戶大量下單致美團一度死機。

 

　　結果美團於當日晚上8時45分，日內訂單已突破1億，晚上10時54分訂單量進一步增至1.2億。但補貼大戰贏量不贏錢，市場憂慮如此內捲將蠶食盈利，美團股價半日進一步跌至120元下方，半日低見115.8元。溫鋼城坦言投資市場只會共富貴而不會共患難，如今美團被逼大使對抗競爭，盈利必然削弱，股價失守100元已無可避免。面對來自京東(09618)及阿里的強力內捲，美團初步先看90元為回調目標。

 

　　因應內需類科技股受內捲影響捱沽，流走的資金會否轉為有利騰訊(00700)及小米(01810)等科技股，溫鋼城認同兩者近期股價表現的確較佳，可作為倉位配置基礎，同時他留意到百度(09888)近期股價亦偏向硬淨，如投資者有意部署科技股可以留意，但預計短期內不會大升，建議先小試牛刀，觀望後續反應才加大部署。

 

港股 | 午市前瞻 | 美團又打外賣大戰2.0 專家預計紅底不保

美團股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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