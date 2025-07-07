內地5月手機出貨量跌逾兩成，手機設備股走弱可趁低吸？

數據顯示今年5月內地市場手機出貨量按年跌近22%至約2372萬部，令股價本已低迷的手機設備股再受挫，舜宇光學(02382) 、瑞聲科技(02018)和比亞迪電子(00285)今日(7日)都曾跌逾3%，已連跌兩日。雖然有研調機構預計中國智能手機第二季銷量僅按年增1%，但料華為及蘋果(US.AAPL)表現較佳，手機銷售亦受政府補貼政策支撐，另有券商預料，因實際關稅影響有限和美國客戶提前備貨，消費電子公司第二季業績可能超預期，手機設備股或可趁低吸納，當中可揀買哪一隻？

（舜宇光學網頁截圖）

內地5月手機出貨量按年跌22% 上市智能機型減少31%



中國信息通信研究院公布，今年5月內地市場手機出貨量2371.6萬部，按年下跌21.8%。當中，智能手機出貨量2252.6萬部，按年跌21.2%；上市新機型27款，減少30.8%。5G手機出貨量2119萬部，按年跌17%，佔同期手機出貨量的89.3%。國產品牌手機方面，5月出貨量1917.7萬部，按年減少24.2%，佔同期手機出貨量的80.9%；上市新機型36款，減少25%。另今年首5個月內地市場手機出貨量1.18億部，按年跌2.8%，其中5G手機1.02億部，按年跌0.1%，佔同期手機出貨量的86.2%。

市場人士認為，5月手機出貨量按年跌幅超過兩成，凸顯在經濟復甦放緩、消費者換機周期拉長及新品吸引力不足等多重影響下，手機市場短期仍面臨挑戰。後續仍需關注旗艦新品推出與AI手機應用是否能刺激消費需求回暖。



研調：中國智能手機次季銷量僅年增1% 華為蘋果逆勢增長



另外，研調機構Counterpoint Research發布最新《中國智慧型手機每周銷量追蹤報告》初步數據顯示，2025年第二季中國智慧型手機銷量預計將較去年同期小幅增長1%，增長動能主要來自華為與Apple。華為預計將在主要品牌中實現最高年增幅，並重返中國市場單季銷售冠軍；促銷活動與新品汰換需求推動核心用戶回流，銷售表現亮眼。Apple則在5月藉由針對iPhone 16系列，特別是Pro與Pro Max機型的促銷活動，帶動銷售增長，預估本季將實現高個位數年增幅。



Counterpoint Research研究副總監Ethan Qi表示，Apple在5月調降iPhone售價的時機精準，剛好搶先618檔期一周，廣受消費者青睞，有效帶動買氣。該機構資深分析師Ivan Lam表示，華為仍深受忠實用戶支持，隨著新機推出，許多用戶選擇汰換舊機，帶動整體銷售增長。另一資深分析師Meng Meng Chang則指，第二季銷售成績受到政府智慧型手機補貼政策支撐，不過，預計下半年補貼規模將縮減，為市場前景增添變數，尤其在近期促銷季表現平淡的情況下，挑戰恐將升高。

傳富士康印度iPhone工廠撤離內地員工 或影響蘋果擴產計劃

另方面，據《彭博》日前援引知情人士報道，富士康科技集團(Foxconn Technology Group)要求數百名中國工程師和技術人員離開其在印度的iPhone工廠，這給蘋果公司在印度擴大生產的努力造成了打擊。蘋果計劃到2026年底在印度生產面向美國市場的大部分iPhone，但此舉遭到美國總統特朗普多次批評。5月，特朗普再次發出威脅，要求該公司在美國境內製造iPhone，否則須繳納至少25%的關稅。



不過，天風證券知名分析師郭明錤表示，內地員工回國這件事的影響幾乎可以忽略，因為富士康在印度iPhone工廠的內地員工數目本來就很少，在印度iPhone工廠的內地員工陸續回國是早已規劃的，蘋果也完全知情。

中銀國際：關稅影響有限次季業績或超預期 看好舜宇瑞聲比電



中銀國際發表最新研報指，在美國解除芯片設計軟件(EDA)禁令和美越貿易協定於同日達成的背景下，投資者情緒轉向利好此前低迷的消費電子行業。大多數消費電子公司的股價仍低於4月2日(「解放日」關稅戰開始前)的水平，但考慮到：1) 關稅對行業普遍採用的加價定價模式的短期影響有限；2) 關稅戰開始後美國客戶提前備貨可能使供應鏈公司在2025年第二季度財報中出現上行驚喜；3) 解除EDA禁令和美越初步貿易協定帶來的正面情緒提振，料估值將繼續復甦。

該行指，鑑於消費電子公司即將公布的2025年第二季度業績可能因實際關稅影響有限和美國客戶提前備貨而超預期，當前上漲行情仍有持續空間。中期來看，密切監測關稅政策的演變、需求的可持續性以及AR眼鏡的發布是否能超出預期至關重要。在供應鏈股票中，更看好舜宇光學 、瑞聲科技和比亞迪電子。



里昂：中國科企中期業績料穩健 首選瑞聲小米中芯



里昂則指，雖然上半年中國智能手機市場表現遜預期，但仍相信中國科技企業中期業績將表現穩健，iPhone在中國市場通過降價顯著刺激銷售，安卓產品持續升級光學配置，均推動需求增長。而市場對中美關稅政策的擔憂，加快PC提前交付，聯想集團(00992)在美國市場提價後需求仍然穩定，相信有助緩解投資者對iPhone可能漲價的憂慮。



里昂目前列瑞聲科技、小米(01810)及中芯(00981)為首選股，指瑞聲上半年增長正步入正軌，預測中期盈利可按年增長49%至8億元人民幣，維持「高度確信跑贏大市」評級，目標價66.1元不變。該行又預測中芯次季收入將按季增長1%，將目標價微升至59.2元，評級同為「跑贏大市」。至於高偉電子(01415)，由於近期股價漲幅較大，不再列其為首選。

何啟俊：手機設備股下半年或受惠多個因素 首選舜宇65元可吸

（何啟俊）

俊賢資產管理投資總監何啟俊指，中國智能手機第二季出貨量仍有正增長，算是不過不失，始終有國家補貼支持，料下半年仍會有補貼，繼續利好相關股份。雖然手機設備股過去一段時間走勢較落後，但有幾個因素有機會令整個行業下半年表現好轉：第一，市場暫對美國關稅消息有較正面反應；第二，有消息指美國取消部分芯片設計軟件(EDA)出口中國許可限制，雖然未必可立即刺激手機出貨量，但這些芯片限制取消多少對於整個下游電子消費品行業的景氣度有些幫助；第三，下半年是很多廠商發布新產品的高峰期。相信上述因素都會帶動手機零部件公司下半年不論銷量及股價都表現較好。



何啟俊續指，舜宇、瑞聲及比亞迪電子近期表現都較落後，股價調整是吸納的好機會，當中較偏好舜宇，除因其手機業務受惠上述因素，今年以來其車載鏡頭出貨量也表現不錯，管理層於6月亦上調了今年車載鏡頭出貨目標，若想吸納待回至65元已可考慮，即剛好跌穿20天線，該處應會有些支持，中線上望今年5月高位約76元。

手機設備股今日普遍下跌，舜宇跌0.58%收報68.5元，瑞聲跌0.51%報39.2元，比亞迪電子跌1.71%報31.65元，高偉電子跌2.06%報28.55元，丘鈦科技(01478)跌0.23%報8.55元，鴻騰(06088)跌2.46%報2.38元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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