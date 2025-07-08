開市Go | 美首批關稅稅率出爐，人行研美元弱勢，港樓慢推新盤

要聞盤點

1、美股三大指數收市報跌，美國政府宣布將對等關稅的生效日期由7月9日推遲至8月1日，總統特朗普同時宣布將向日本、韓國、和馬來西亞等多國徵收關稅，消息拖累美股於盤中跌幅擴大。道指收市跌422.17點，或0.94%，報44406.36點；標普500指數跌49.37點，或0.79%，報6229.98點；納指跌188.59點，或0.92%，報20412.52點。中國金龍指數上升44點。日經期貨截至上午8時10分上升315點。

2、美國總統特朗普透過社交平台宣布，將自2025年8月1日起，對所有來自日本及韓國的進口商品統一徵收25%關稅，涵蓋全部品項，不包括行業專項關稅。據信函內容，若日韓企業選擇於美國本土設廠生產，相關產品可享有零關稅待遇，美方將確保審批流程高效、專業，通常數周內完成。特朗普亦警告，若日本或韓國對美國商品實施報復性關稅措施，美方將在現行25%基礎上等比例加碼反制。另外，對於任何試圖透過第三地轉運以規避關稅的貨物，美國將徵收更高稅率。

3、特朗普周一(7日)簽署行政命令延長「對等關稅」暫緩限期，將實施時間由今年7月9日延後到8月1日。另外，據報歐盟與美國接近達成貿易協議，故周一暫未有收到較高關稅通知信件，報道指美國向歐盟提出10%的關稅協議。

4、美國財政部長貝森特表示，預計美國政府將於未來48小時內就多項重要貿易協議發表聲明，涵蓋多個關鍵經濟領域，市場高度關注相關進展。外界預期本輪貿易協議或涉及美國與歐盟、亞太及拉美多國，涵蓋製造業、農產品及高科技產業等範疇。分析認為，若協議順利落實，將有助於提振美國出口及鞏固全球供應鏈地位。

5、特斯拉行政總裁馬斯克日前宣布，將成立「美國黨」挑戰共和、民主黨兩個傳統政黨。特朗普最後在社交平台發文，形容馬斯克已經徹底「脫軌」，第三黨僅擅長製造徹底的顛覆和混亂，並質疑馬斯克是因為美國政府終止電動車補貼而感到不滿。特斯拉周一股價急挫近7%。

6、金磚國家峰會發表《里約熱內盧宣言》，當中未有提及美國或特朗普，但稱對單邊實施一刀切的關稅及非關稅措施表示嚴重關切，形容相關措施可能進一步減少全球貿易，擾亂全球供應鏈，為國際經濟及貿易活動帶來不確定性。

7、《路透社》引述消息人士透露，中國人民銀行近期就美元弱勢及人民幣匯率相關問題，向部分金融機構進行調研。報道指，人行未說明今次調研目的，但顯示監管愈來愈不願意允許人民幣大幅升值的訊號。

8、FORTIOR(01304)公布，發售價已於上周五(4日)釐定為每股H股120.5元，即上限定價，而發售量調整權已獲悉數行使，未計超額配股權，集資金額約22.59億元；藍思科技(06613)同樣公布上限定價，每股H股18.18元，不過未行使發售量調整權，集資金額約47.68億元，另市傳藍思科技需要認購逾20手才能穩中1手。

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