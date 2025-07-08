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日本大地震預言落空疊加暑假旺季，國泰飆逾半成破頂仍可追？

08/07/2025

　　國泰航空(00293)近日股價強勢，今早(8日)再飆逾半成破頂，高見11.66元。消息面上，隨著近期有關日本大地震的預言落空，預料潛在遊日需求疊加暑假旺季，將令機票需求大升，有旅行社亦乘勢與航空公司等合作推出特價套票。另外，國泰早前公布5月載客量按年增36%，並料暑期出行需求保持穩健，瑞銀發表的最新研報則料國泰中期盈利按年升35%，給予目標價12.9元。國泰現價市盈率不足8倍，且是航空板塊內唯一有盈利的公司，若想吸納應如何部署？

 

日本大地震預言落空疊加暑假旺季，國泰飆逾半成破頂應如何部署？

（國泰航空傳媒中心網頁）

 

東瀛遊夥航空公司推特價套票　料7月中至8月訪日人數顯著回升

 

　　此前有預言指日本7月5日將發生大地震，令遊日旅客顯著減少，隨著有關日本7.5級大地震的預言落空，早前累積的潛在遊日需求，疊加暑假旺季，預料對機票需求將大幅上升。東瀛遊執行董事禤國全表示，為進一步吸引港人到訪日本，東瀛遊與航空公司及合作夥伴推出特價套票，期望透過特價團讓旅客感受到當地安全，預計7月中至8月的出行人數會顯著回升，最近兩天已有4000個查詢，報團人數已恢復至地震傳聞前的水平。禤國全又強調超特價團會持續至暑假，尤其是在紅葉季節的需求有望爆發。


　　此外，日本多個縣政府的旅遊局與旅行社合作，推出餐廳補貼，以進一步壓低團費。去年香港有278萬人次赴日旅遊，港人的消費力亦在全球名列前茅，因此日本旅遊局對港人市場亦十分重視。

 

國泰林紹波：全球客運航點逾百個　今年新增最少18個目的地

 

國泰去年多賺1%至99億增派息，林紹波：香港快運長遠可恢復盈利

（許英略攝）

 

　　另外，國泰航空行政總裁林紹波近日表示，國泰集團全球客運航點現已超過100個，今年將為環球航線網絡新增最少18個目的地，包括國泰航空最新開通的達拉斯、烏魯木齊、羅馬及慕尼黑航線，以及香港快運飛往石垣、芽莊、清州與大邱等地。他表示，集團投資超過1000億元以訂購新一代客機、升級客艙和貴賓室，以及提供創新數碼服務，進一步提升顧客體驗，鞏固香港的國際航空樞紐地位。展望下半年，國泰航空將於8月復飛布魯塞爾，並於11月恢復前往阿德萊德的季節性航班；香港快運則即將開通貴陽及吉隆坡(梳邦)的新航點。與此同時，國泰北京旗艦貴賓室即將以嶄新面貌亮相。


　　他又指，正陸續為指定空中巴士A330及波音777-300等地區航機的商務客艙進行全面更新，明年將進一步在地區航機上引入全新商務客艙。

 

國泰5月載客量按年增36%　料暑期出行需求保持穩健

 

　　國泰航空早前公布，今年5月份的載客量按年增加36.1%，可用座位公里數按年增加31.2%。在2025年首5個月，載客量按年增加28.4%。另國泰貨運5月載貨量按年增加12.2%。可用貨物噸公里數按年增加8%，而運載率則按年增加0.1個百分點。在2025年首5個月，載貨量按年增加12.3%。香港快運則於5月接載超過64萬人次，載客量按年增加35.7%，可用座位公里數增加42.6%。在2025年首5個月，載客量按年增加37.2%。


　　國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，5月的休閒旅遊需求一向較為淡靜，但今年的載客率表現超出預期，達到了84.7%，創下自2015年以來同月最高紀錄。這受惠於大批留學生提前返港所帶動的強勁長途航線需求，以及集團在今年2月份推出備受歡迎的機票優惠活動。此外，商務旅遊需求受惠於從香港前往內地，以及美洲和英國多個目的地的客流量而保持殷切。展望未來，預計暑期旅遊高峰的出行需求保持穩健，東南亞目的地將尤其受香港顧客的青睞。

 

瑞銀料國泰中期盈利按年升35%　予目標價12.9元


　　瑞銀發表最新研報指，國泰將於8月公布中期業績，如計及聯營公司國航(00753)的36億元人民幣虧損，料集團上半年將錄得利潤49億元，按年升35%。如以派息比率50%計算，預期集團會宣派每股0.38元股息，年化收益率7.1%。而國泰年初至今的客流及貨流量具韌性，分別按年升30%及7%，更重要是客量增加並非以價格大幅下調作為代價。行業數據顯示，國泰的機票價格年初至今跌6%，較去年的10%跌幅有所放緩。另外，燃油價格平均下跌10%，令單位成本下降，因燃油成本佔營運開支約30%，現予目標價12.9元，重申「買入」評級。

 

　　大摩則指，國泰客運量勝預期，但貨運業務的不確定性仍然存在，認為該股估值有支持，但上漲空間有限，維持「與大市同步」評級，目標價上調21%至12.1元。大摩又指，國泰上半年的乘客盈利有機會勝預期，首5個月客運收益公里數(PRK)按年增長約30%，加上乘客運載率持續改善，將為國泰上半年業績帶來上升動力，預期上半年將錄得營業盈利66億元，營業利潤率為12%。


麥嘉嘉：基本面向好估值仍偏低　回至10.9元可中線吸納

 

　　永豐金證券(亞洲)金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉指，消息面上最主要因日本大地震預言落空，令之前股價疲弱了一段時間的國泰重新獲市場關注，而除了暑假因素，若看國泰基本面，今年其客流及貨流量都有頗理想增長，其中貨流量今年至今有高單位數增長，以貨流量推動盈利改善亦是集團未來方向，客流量增加亦有些抵銷之前機票價格跌幅，若看行業數據，也見國泰機票價格今年初至今跌6%，較去年10%跌幅明顯有所收窄，而近期油價下跌也屬重大利好因素，會直接降低航空股營運支出，對國泰帶來利好。

 

　　麥嘉嘉續指，若從估值分析，目前國泰市帳率(PB)大概0.9倍，相對過往歷史水平屬偏低，具中線吸納價值。若以技術面來看，股價之前於9.8至11元徘徊整固了一段時間，今日有些突破上升通道頂部，惟宜待其回調，以10.9元作為中線入場點，目標價可先定於12.2元。而航空股也以國泰為首選，內地旅遊板塊及機票價格都有較大競爭情況，內地航空股股價相信只以區間上落為主，且其對油價敏感度亦相對沒那麼高，故國泰短線會成為市場焦點。

 

　　國泰半日升5.64%收報11.62元，連升兩日，累計升幅7.79%，成交2.39億元。三大中資航空股卻逆市向下，國航跌0.7%報5.67元，南航(01055)跌0.26%報3.81元，東航(00670)跌0.66%報3.03元。

 

日本大地震預言落空疊加暑假旺季，國泰飆逾半成破頂應如何部署？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此

 

 

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