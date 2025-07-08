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《魚缸博客》恒大月底可能要除牌，股票賣唔出不妨當作另類投資！

08/07/2025

 

 

　　搞下搞下，恒大(03333)被人清盤，又差落施永青成億佣金，其實大家都唔記得咗一樣嘢：恒大已經停牌有18個月，條死線就係呢個月嘅28日，即係三個禮拜之後，如果喺呢一日之前恒大都復唔到牌，按照程序恒大就應該會被勒令退市，正式退出香港股票市場。

 

　　恒大喺2009年11月5日係香港正式掛牌，之後陸陸續續都有涉足香港房地產市場，最出名就係同華置買入「美國萬通大廈」；之後又傳出許家印同香港富豪們有個「大D會」，大家就一路打住牌一路講融資，市場傳聞許家印就係透過呢個渠道同香港富商借錢，之後再係香港落腳收地起樓，只係樓就起咗一半，另外一半就爛咗尾。

 

　　睇到一個龐然大物喺短短十幾年後分崩離析，連股票都要被勒令退市，博客都覺得自己算係大時代嘅見證人；當然啦，某富商前妻因為買咗一大堆「債」而要個前夫填數，博客相信呢種事只係冰山一角，其他富商可能有好多枱底數已經收唔返。就算你想去收，都未必收得到，見唔見得光都係一個問題。

 

　　講咁多，博客其實唔知各位魚毛有無係停牌前買落一手？恒大停牌前收報0.163元，1000股一手，即係163蚊一手，如果當係一張紀念品，拎返張紙質股票都幾抵玩，畢竟下年港交所推行「無紙化」，紙張股票成為歷史。股民買張恒大股票入架鑲起佢，若干年後當歷史古物賣，可能升價十倍都唔一定！

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