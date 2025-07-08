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人行擴大債券通南向通範圍，港交所強勢持續可以點部署？

08/07/2025

　　人民銀行宣布多項「債券通」優化措施，包括將債券通南向通境內投資者範圍擴大至券商、保險等非銀行金融機構，以及優化債券通離岸回購業務機制安排。港交所(00388)則公布港股6月平均每日成交額按年倍升至2302億元，今年首6個月平均每日成交額亦升逾一倍，獲中金上調目標價至465元。港交所股價續展現強勢，今日(8日)再升逾2%高見417.4元，應如何部署？券商股亦受惠債券通擴容，今日普遍造好，應如何選擇？

 

（AP圖片）

 

人行：債券通南向通擴至券商等非銀機構　優化離岸回購業務安排

 

　　人民銀行宣布三項新的對外開放優化措施，進一步深化內地與香港金融市場互聯互通，支持人民幣離岸市場發展，包括完善債券通南向通運行機制，支持更多境內投資者，即券商、基金、保險、理財等四類非銀機構，走出去投資離岸債券市場，並優化債券通下的離岸回購業務機制安排。


　　人民銀行金融市場司副司長江會芬在債券通周年論壇上指，優化債券通項下離岸回購業務機制安排，便利境外投資者開展流動性管理；人行將拓寬離岸回購應用場景，可交易幣種由人民幣拓寬至美元、歐元及港元等多幣種；支持香港債務工具中央結算系統(CMU)參照債券回購的國際通行做法，取消對回購質押券的凍結，進一步盤活質押券；支持香港CMU簡化債券帳戶開納等業務流程，提升操作便利度；人行亦將擇機推出跨境債券回購業務。

 

陳翊庭：債券通已成國際投資者參與內地債市首選渠道

 

　　港交所行政總裁陳翊庭在出席債券通周年論壇時表示，過去8年，債券通已成為國際投資者參與中國銀行間債券市場首選渠道，反映全球市場與內地在岸市場間日益增長的互聯互通需求。自債券通啟動以來，國際持有內地債券規模是開通前的5倍，現時達4.4萬億元人民幣。今年首5個月，債券通日均成交額近470億元人民幣，較2017年推出時增長30倍。


　　她提及，中國是世界第二大經濟體，中國債券市場是全球第二大市場，但國際投資者在中國債券市場配置比例只有約3%，認為隨著全球投資者日益尋求多元化和增長空間，內地債市未來數年有巨大增長機會，而在當前動盪地緣政治氣候下，全球資金尋求多樣化、穩定和機遇。本港多年來建設和提升互聯互通機制平台、產品和人才，讓香港具備獨特條件，連接全球資本及中國機遇。

 

梁鳳儀：人民幣櫃台納入港股通進展順利　力爭近期公布

 

　　此外，香港證監會行政總裁梁鳳儀表示，香港證監會一直與內地監管機構合作，持續推進將人民幣股票交易櫃台納入港股通，目前相關準備工作進展順利，力爭近期向市場公布實施細節，期望市場了解清晰時間表後，會有更多企業考慮發行人民幣股票交易櫃台。在南下資金帶動下，人民幣計價港股交易規模有望一路往上。

 

　　金管局總裁余偉文則指，金管局將很快進一步擴展離岸人民幣回購業務，以支援再質押和跨貨幣回購。旗下CMU OmniClear亦將相應改善作業安排，相關改進措施8月底實施。

 

港交所：6月平均每日成交額按年升1.07倍至2302億元

 

　　另港交所公布，證券市場市價總值於2025年6月底為42.7萬億元，較去年同期的32.1萬億元上升33%。2025年6月的平均每日成交金額為2302億元，較去年同期的1112億元上升107%。2025年首6個月的平均每日成交金額為2402億元，較去年同期的1104億元上升118%。


　　今年首6個月有44家新上市公司，較去年同期的30家上升47%。首次公開招股集資金額為1071億元，較去年同期134億元上升699%。總集資金額為2808億元，較去年同期的665億元上升322%。

 

中金上調港交所今明兩年盈測　升目標價至465元

 

　　中金發表研報，將今年日均成交額預測由1750億元上調至約2100億元，明年則由1978億元升至2420億元。港交所今年盈利預測升5.67%至152.6億元，明年盈利預測調高6.97%至165.86億元。未來10年港股日均成交額年複合增長料14%，其中預測港股總市值年複合增長12%，換手率中樞提升貢獻年化2%增速、由今年129%提升至2035年162%，對應港交所未來10年淨利潤年複合增長為12%。


　　該行提及，「A+H」上市與中概潛在回流催生優質資產增量，「新經濟」權重提升撬動估值及換手中樞，有望持續為港股注入優質企業，進而吸納增量流動性，未來港股新經濟股市值佔比將進一步提升，亦有望推動港股估值上移及交易活躍提升。當前港股資產與資金結構已較過往「傳統行業主導、境外機構主導」格局發生顯著改變，認為「資產+資金」持續變革有望從資產體量、估值、換手率三個維度打開港股成交活躍度中長期增長空間，上調港交所盈利預測，將目標價調高至465元。


　　該行表示，假設當前符合要求且未返港中概股全部回港上市，疊加已回港二次/雙重上市企業交易持續回流，則中概股潛在回流或可增厚港股總市值約4.2萬億元、佔港股當前總市值約10%，日均成交額406億元、佔今年以來日均成交額約17%。

 

黃偉豪：港交所及券商股中長線續看好　惟宜分段吸納

 

人行擴大債券通南向通範圍，港交所強勢持續可以點部署？

（黃偉豪）

 

　　胤源世創家族辦公室(香港)第一副總裁黃偉豪指，無論港交所和券商股中長線都可繼續看好，一來對今年整體港股看法仍然樂觀，料有機會上試較高水平，對此兩類股份有直接幫助，二來的確有愈來愈多業務及產品有利此類公司，包括債券通南向擴容，當然效果短期未必很明顯，畢竟從過去幾年互聯互通機制來看，不是一推出措施就有很大增長，但見到很多數字都慢慢上升，無論是股票的互聯互通、債券或很多不同新產品的擴容；當產品需求愈來愈大，對港交所絕對有正面幫助。有數據亦顯示，內地對境外債的需求無論從資產配置及可選擇性來看都一直增加，始終境外債不論貨幣種類或接觸到的公司債券都遠比內地多，有很大吸引力。

 

　　不過，黃偉豪指，港交所宜分階段作中長線部署，始終現價近420元，論估值不算低，但因前景仍然向好，若完全無貨，現價可先買第一注，更理想則於400元以下才加注。券商股則可分作兩類，都以龍頭為首選，第一類可揀中金公司(03908)，其業務偏向機構，未必以零售為主，但也可受A股、港股等拉動，對其中長線業績有幫助，且料亦有較多如之前券商傳出的收購合併消息；另一類零售層面較多，能受惠政策的券商，則可考慮中信証券(06030)。不過，雖然券商股沒港交所估值那麼高，但上述兩隻股份近期都升得較多，在策略上與港交所差不多，也宜分注吸納，現價先買一注，中信証券及中金分別可於23元附近及17元以下再加注。

 

　　港交所今日升2.25%收報417.4元，成交17.48億元。券商股亦普遍造好，中金公司升2.1%報18.46元，中信証券升2.02%報25.2元，招商證券(06099)升2.67%報14.64元，中國銀河(06881)升3.26%報9.2元，HTSC(06886)升4.13%報16.12元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此


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