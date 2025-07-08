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恒地擬發可換股債券據報規模逾78億元，轉換價溢價最少27%

08/07/2025

　　恒地(00012)公布，公司間接全資附屬公司作為發行人建議進行債券國際發售，建議發售債券之本金金額和條款及條件仍未獲確定。待成功落實後，發行人、恒地作為債券擔保人及經辦人將訂立認購協議。建議發售之落實及完成將視乎投資者興趣及慣常先決條件而定。

 

恒地擬發可換股債券據報規模逾78億元，轉換價溢價最少27%

（恒基地產網頁截圖）

 

　　債券於香港將僅會發售予專業投資者，且將不會向公眾作出要約發售或出售。債券將不會配售予公司的任何關連人士。債券將僅會依據美國證券法S規例在美國境外發售及出售。預期轉換債券後發行的股份將不會導致公司控股股東的持股百分比出現重大變動。

 

　　據《彭博》獲得的交易條款指，恒地間接全資附屬公司Happy Ever Holdings Ltd。擬發行10億美元(約78.5億港元)2030年到期的可換股債券。債券設有1.5億港元的額外債券增發權，每年票面息率為0.5厘，轉換價較今日恒地收市價28.35元，溢價26.98%至36.86%，安排行為滙豐。

 

　　恒地擬將建議發行債券的所得款項淨額，用作為一般公司用途或再融資。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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