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開市Go | 中美擬再會談，恒地發債撲水，五新股掛牌

09/07/2025

要聞盤點

 

1、市場繼續關注美國政府的關稅政策最新進展，美國總統特朗普繼推遲關稅期限後，又表示將對銅徵收50%關稅，並稱聯儲局主席鮑威爾應該「立即辭職」。美股三大指數日內反覆偏軟，道指收市跌165.60點，或0.37%，報44240.76點；標普500指數跌4.46點，或0.07%，報6225.52點；納指升5.95點，或0.03%，報20418.46點。中國金龍指數上升53點。日經期貨截至上午7時57分下跌15點。

 

2、特朗普在Truth Social平台表示，針對多國商品即將開徵的「對等關稅」將如期於2025年8月1日生效，所有應繳金額必須自該日起支付，明言「不會提供任何延遲或延期的選項」。根據白宮最新安排，相關國家將於未來數日陸續收到正式通知信函，涵蓋日本、韓國、馬來西亞、哈薩克、南非、寮國、緬甸、突尼西亞、波士尼亞-赫塞哥維納、印尼、孟加拉、塞爾維亞、柬埔寨及泰國等14國，涉及關稅稅率介乎25%至40%不等。

 

3、特朗普公布，將對所有進口銅徵收50%新關稅，目標是推動美國本土關鍵金屬產業復甦。但具體生效日期尚未明朗，預計最快於7月底或8月1日前後實施。消息一出，紐約期銅價格隨即大幅跳升，盤中一度飆升15%至每磅5.66美元，創下歷史新高，單日升幅遠超市場預期。自年初以來，國際銅價已累計上漲逾38%。

 

4、美國最高法院裁定，特朗普今年2月簽署的一項行政命令可以繼續執行，意味美國政府可以恢復大幅度裁員行動。

 

5、美國財政部長貝森特表示，未來數周將會見中國對口官員，以推動兩國就貿易及其他議題討論，但未有透露中方對口官員姓名。另外，字節跳動否認已同意將TikTok美國業務，出售予由甲骨文牽頭的美國財團。

 

6、《彭博》引述知情人士透露，深圳證券交易所上月召集10多間券商開會，要求其加快遞交有意申請在深圳創業板上市的企業材料。並鼓勵券商加快為意向企業申請在深圳創業板上市的進度，因為監管當局希望支持民營企業並提振經濟，以應對關稅上調等潛在衝擊。

 

7、中共總書記習近平周二(8日)在山西考察時，要求穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，兜牢困難群眾基本生活。並要求重點抓好能源轉型、產業升級和適度多元發展。另外，澳洲總理阿爾巴尼斯證實將於周末期間訪問中國，建議重新評估兩國已簽署10年的自由貿易協定，以加強農業和採礦業合作，並探索新技術的增長領域。

 

8、香港金管局公布，將於8月25日正式啟動有關離岸人民幣債券回購業務的優化安排，將允許抵押券在回購期間再使用，以提升抵押品使用效率，進一步降低市場機構的融資成本，提升流動性管理效率等。

 

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