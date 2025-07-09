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美股 | 特朗普關稅打壓華爾街情緒，道指跌逾160點

09/07/2025

美股 | 特朗普關稅打壓華爾街情緒，道指跌逾160點

 

　　特朗普關稅戰不停手，放話稱繳納對等關稅的最後期限是8月1日，不會提供任何延期，又表示將對銅徵收50%關稅，並稱聯儲局主席鮑威爾應該「立即辭職」，其言論打壓了華爾街投資情緒。

 

　　美股三大指數周二（8日）反覆偏軟，道指收市跌165.60點，或0.37%，報44240.76點；標普500指數跌4.46點，或0.07%，報6225.52點；納指升5.95點，或0.03%，報20418.46點。

 

　　特斯拉(US.TSLA)升逾1%，行政總裁馬斯克旗下人工智能初創公司xAI將發布新一代AI大模型Grok-4。英偉達(US.NVDA)升1.1%，市值正逼近4萬億美元大關。英特爾(US.INTC)顯著上揚，收市升7.2%。亞馬遜(US.AMZN)跌1.8%，Meta(US.META)升0.3%。

 

美匯早段跌至97.17

 

　　美匯指數表現反覆，早段一度跌至97.17，之後反覆回升至97.83，較昨日收市微升約0.03%。美元兌日圓呈現偏強走勢，盤中一度升至146.97，創近兩周高位，較前一交易日升0.46%。歐元兌美元盤中一度低見1.176，之後逐步回落，報1.172，微升0.11%。

 

　　現貨黃金及紐約期金維持高位震盪格局。現貨黃金反覆向下，報約每盎司3305美元，較昨日小幅下跌0.92%。紐約期金則報3312美元附近，日內下跌0.90%。

 

　　國際原油市場造好。紐約期油報每桶約67.10美元，較前一日升0.91%；布蘭特期油則報70.27美元，日內升幅約1%。

 

撰文：經濟通國金組

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