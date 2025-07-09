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盤前攻略 | 特朗普對銅開刀美股爭持 港股市底硬料守23700

09/07/2025

 

　　市場繼續關注美國政府的關稅政策最新進展，美國總統特朗普繼推遲關稅期限後，又表示將對銅徵收50%關稅，並稱聯儲局主席鮑威爾應該「立即辭職」。美股三大指數日內反覆偏軟，道指收市跌165點或0.37%報44240點；標普跌4點或0.07%報6225點；納指升5點或0.03%報20418點。中國金龍指數升53點。

 

盤前攻略 | 特朗普對銅開刀美股爭持 港股市底硬料守23700

 

　　中概股上揚，價值型龍頭股票表現穩健：阿里巴巴升1.63%報107.99美元，百度升0.53%報90.28美元，京東升2.17%報32.7美元，拼多多升1%報106.31美元，愛奇藝漲3.39%報1.83美元，嗶哩嗶哩升0.38%報22.57美元，蔚來升2.35%報3.5美元。

 

夜期微升，恒地發換股債ADR急挫6%

 

　　恒指夜期稍跌5點報24102。ADR較港股造價低走，美團(03690)ADR較港股低0.43%，折合121.7港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.45%，折合502.2港元；港交所(00388)ADR較港股低0.27%，折合416.3港元；藥明生物(02269)ADR較港股低2.26%，折合25.1港元；比亞迪(01211)ADR較港股低0.04%，折合122.7港元；長和(00001)ADR較港股低1.24%，折合47.3港元；國泰航空(00293)ADR較港股低2.55%，折合11.3港元。

 

　　恒基地產(00012)建議根據一般性授權發行80億元有擔保可換股債券。擬將所得款項淨額用作一般公司用途及/或再融資。恒地ADR較港股低5.86%，折合26.7港元。

 

牛仔進攻熊仔觀望

 

　　目前有「黑期」之稱新加坡HS50指數現報24034，跌106點，恒指開市料跟隨低開約100點。昨日恒指驚喜踢上廿天線兼咬實24000，成交略為回升，反映港股短線下方仍有一定支持力量。參考恒指牛熊證街貨分布，上日大市在牛證街貨飆升下維持造好，令好友更為心雄，周一(7日)最貼價區域23600至23699淨增372張對應期指張數成為最多新增區域，上日進一步淨增547張對應期指張數至1560張進一步加重最重貨牛區，同時上方新增約200點區域，亦同樣獲進取好友部署。

 

　　相對淡友部署更趨審慎，大市反撲亦未見加強造淡，反而較貼價區域有撤離跡象，反映目前市底強勁，短線仍有一定力度可守穩23700以上水平，但始終要留意牛區極重貨可能吸引淡友突襲。

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/07/2025 15:35
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