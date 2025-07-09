仲量聯行曾煥平：中小型發展商債務危機不容忽視，住宅成「唯一提款機」（有片）

仲量聯行今日（9日）發布2025年上半年香港地產市場回顧及展望報告。仲量聯行香港主席曾煥平表示，上半年樓市正面與負面消息參半，受多重因素影響，市場復甦仍不明朗，他預計全年樓價將下跌5%。

住宅市場成發展商「唯一提款機」

曾煥平指出，不少發展商正面臨財務問題，急需套現，但商業物業在當前市況下「係套現唔到的」。因此，住宅市場成為發展商的「唯一提款機」及「緊急提款機」。為加速資金回籠，發展商持續以低價推出一手盤，導致二手市場「喊得好犀利」。

樓市現少許曙光惟「飄忽不定」

曾煥平表示，樓市已見「一閃一閃」的曙光，但復甦前景「很飄忽不定」，仍處於「黑暗的隧道中」。他提到，特朗普政府政策及關稅戰暫緩的不確定性，以及美國減息前景不明，均令樓市「仲未過」黑暗時期。

中小型發展商債務危機不容忽視

對於市場上中小型發展商的債務危機，曾煥平形容這是「不容忽視的經濟危機」，但強調情況未如坊間「睇得咁悲」。他指出，銀行傾向與發展商共渡難關，因收回物業多數「資不抵債」，故銀行「call唔到loan」。

對於市場傳言銀行「call loan」中小型發展商以救大型發展商，他笑言「唔識講，但始終大係著數啲」。

曾煥平表示，官方數據顯示負資產數量達4萬多宗，但他認為「政府數字唔太正確反映情況」，因未計入二按等因素，實際數量可能達7至8萬宗。他未有進一步預測實際數字，僅表示「政府話係4萬幾就4萬幾個」。

仲量聯行料今年中小型住宅樓價跌5%，豪宅跌最多10%

仲量聯行發布《2025年上半年香港地產市場回顧及展望》報告指出，儘管過去6個月面對重大挑戰，香港的寫字樓租賃及住宅市場仍略見回穩。該行預期，中小型住宅價格今年將下跌5%，對豪宅價格預測從原先的下跌5%調整至下跌5%至10%。

中小型住宅樓價料跌5%，豪宅價格跌最多10%

曾煥平表示，在未來6個月，發展商仍需持續對新盤減價出售，以確保去貨速度，若市場認為HIBOR將長期維持2厘以下，則低利率環境有望促進住宅銷售。

樓價方面，他預期中小型住宅價格今年將下跌5%，受非本地專才及學生入境持續增加帶動，住宅租金料將突破歷史新高。至於受財困影響而放售的商用物業增加，影響同時持有豪宅物業的業主，因此對豪宅價格預測從原先的下跌5%調整至下跌5%至10%。

上半年寫字樓市場氣氛好轉

（資料圖片）

報告指出，2025年上半年，寫字樓市場氣氛好轉，位於核心地段的優質寫字樓租賃交投和洽商活動持續增加，尤其是中環，儘管整體空置率升至13.6%的高位，但灣仔/銅鑼灣及尖沙咀的空置率則分別降至9.5%及7.9%。

上半年市場錄得13.07萬平方呎的正淨吸納量，主要由中環、灣仔/銅鑼灣及尖沙咀等主要地區的成交增加所推動，反映租戶對核心區優質寫字樓的興趣趨增。

今年寫字樓租金料跌5%，空置率仍居高不下

仲量聯行港商業部主管郭禮言（Sam Gourlay）表示，預期中環優質商廈的租金將於今年底回穩，主要由於租戶對地標式商廈的興趣不減，在競爭日益激烈的環境下，主要租戶利用先發優勢，在新項目落成前數年進行磋商，預期今年下半年的租務活動將有所改進。

不過，由於市場仍不乏新供應和可出租樓面，空置率仍將居高不下。2025年整體寫字樓租金仍處於下行周期，預料全年將下跌約5%。

核心區街舖租金今年料跌最多10%

仲量聯行數據顯示，截至6月底、核心區街舖空置率維持在10.5%，而優質商場的空置率上升至10.5%的新高。主要原因是新供應增加及現有商場新增的空置樓面。

仲量聯行香港商舖部資深董事陳永慧表示，展望2025年下半年，即將竣工的新零售空間達到約60萬平方呎，對優質商場的空置率造成上行壓力，預計今年核心區街舖及優質商場的租金將下降5%至10%。

撰文：經濟通採訪組

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