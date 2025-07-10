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開市Go | 美再揭曉多國關稅，比特幣破頂，港樓價格指標企穩

10/07/2025

要聞盤點

 

1、美股三大指數收市報升，標普500指數連跌兩日後反彈，納指一度升至20645.41點，創盤中新高。道指收市升217.54點，或0.49%，報44458.30點；標普500指數升37.74點，或0.61%，報6263.26點；納指升192.87點，或0.94%，報20611.34點。中國金龍指數下跌83點。日經期貨截至上午7時44分下跌45點。

 

2、美國總統特朗普再公布多國商品對等關稅稅率，利比亞、伊拉克、阿爾及利亞、文萊、摩爾多瓦及菲律賓等國被徵稅率介乎20%至30%，惟巴西要面對高達50%的關稅，特朗普特別警告，巴西政府應停止對前總統博爾索納羅的「獵巫」行動。新措施將於8月1日正式生效。

 

3、歐盟委員會發言人表示，期望在8月1日之前達成協議，不過主席馮德萊恩強調，與美國談判時會堅持歐盟自己的原則。

 

4、特朗普稱，中國在對美貿易協議中「非常公平」，並稱自己最近與中國保持良好關係。另外，美國商務部長盧特尼克亦表示，計劃於8月初與中方進行更大規模的貿易談判。

 

5、美國聯儲局上月議息紀錄顯示，大多數官員認為關稅政策可能持續推高通脹，未來經濟增長將會放緩，官員預計今年在適當情況下應該減息，但對減息步伐看法分歧擴大。另外，特朗普表示，聯儲局的利率現時至少偏高了3個百分點，再次呼籲聯儲局主席鮑威爾減息。

 

6、加密貨幣市場再現強勁升勢，比特幣周三(9日)首度突破11.2萬美元大關，創下歷史新高。據交易平台數據，比特幣盤中一度高見112009美元，日內升幅達3.1%，年初至今累計升幅約19%。

 

7、中國國務院周三發布通知，要求進一步加大穩就業政策支持力度，擴大穩崗擴崗貸款支持範圍，加力落實一次性擴崗補助。

 

8、本港十大屋苑估價終於出現「升多過跌」局面，當中六個屋苑估價企穩或有所回升。業界人士預料，美聯儲最快今年9月進行減息，屆時將有助本港樓市於下半年觸底回穩。另外，仲量聯行預料下半年本港發展商仍會以平價推盤，拖累本港樓價全年下跌5%。

 

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