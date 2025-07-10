關稅戰 | 美重徵巴西關稅限制擴張部署，比亞迪創近三月低已屆吸納時？

比亞迪(01211)(深:002594)近期股價持續走弱，美國最新宣布對巴西加徵50%關稅，或限制其海外擴張部署，另比亞迪上半年完成全年銷售目標不到40%，亦令人懷疑其最終能否達標。比亞迪今早(10日)最多再跌逾3%低見116.8元，創近三倨月新低，是否已到吸納時候？

（比亞迪汽車官網截圖）



美國宣布對巴西加徵50%關稅 比亞迪巴西新廠目標年產5萬輛車

美國最新宣布對巴西加徵50%關稅，比亞迪於南美布局規模不小，近日比亞迪巴西分部高級副總裁巴爾迪向《路透》指，近日正在加快組裝產線啟動，爭取今年內在巴伊亞州的新車廠組裝5萬架車，以便在關稅上調之際減少車輛輸入巴西，以應對海外市場成本壓力。



據《路透》估計，比亞迪在關稅上調前已提高汽車出口巴西的數量，首5個月已輸約2.2萬架車，但同時亦引發當地汽車業不滿，更指比亞迪未有重視對當地的建設與貢獻。但巴爾迪指，巴西全國新廠預計明年7月起全面量產，預計明年位於卡馬薩里的整個園區可望帶來兩萬個直接與間接就業機會。

上半年完成交付目標不到40% 衝擊全年銷售目標存疑問



另外，據內媒分析，比亞迪上半年累計銷售214.6萬輛汽車，年增33%，但若以全年550萬輛的目標來衡量，僅完成約39%，要實現全年目標面臨一定挑戰，因為這意味著比亞迪下半年還要銷售約336萬輛汽車，平均每個月需要銷售約56萬輛，而比亞迪今年6月份的銷量只有38萬輛。

不過，分析指，下半年比亞迪銷售也存在一些有利因素。比如，汽車市場通常在下半年尤其是第四季度進入銷售旺季，比亞迪仍然有較長時間視窗衝刺銷量。再如，比亞迪積極拓展海外產業布局，且已看到成果，包括比亞迪在泰國交付第9萬輛新能源汽車、比亞迪巴西乘用車工廠首車下線、比亞迪成今年前4月新加坡最暢銷汽車品牌等。截至目前，比亞迪新能源足跡已遍布6大洲、全球110多個國家和地區。可以預見，比亞迪汽車今年出口量有望再上新台階，助力全年銷售目標的完成。

為「天神之眼」用戶智能泊車損失兜底 將開展大規模智駕OTA升級

另值得一提，比亞迪昨日(9日)宣布在全球率先實現媲美L4級的智能泊車，並承諾在中國市場對所有「天神之眼」車輛用戶智能泊車場景下的安全及損失全面兜底。比亞迪表示，用戶在「天神之眼」智能泊車輔助場景下的安全及依法由本車承擔的損失，不用走保險流程，直接聯繫比亞迪售後處理即可，不影響用戶明年保險費率，保費也不會上漲。「天神之眼」系統自2月推出，分為A、B、C三類，分別搭載在不同價位汽車，首階段搭載21款車型，10萬級以上全系標配。據比亞迪透露，「天神之眼」已於逾100萬輛車應用。



此外，比亞迪指，將開展「天神之眼」的大規模智駕OTA升級，全面覆蓋泊車、行車、安全三大板塊十餘項功能，涉及「天神之眼」A/B/C三大平台多款車型。泊車方面，「天神之眼」新增三速泊車、車頭泊入、偏置泊車、窄車位泊車自動收後視鏡等功能，優化懸空障礙物識別功能；行車方面，「天神之眼」覆蓋更多場景，如環島通行、複雜場景連續繞行、高速施工路段借應急車道繞行等，並新增前車加塞場景下的閃燈鳴笛提醒功能等。

比亞迪「深圳號」滾裝船駛往歐洲 載逾6800輛新能源車

另方面，深圳市政府新聞辦公室微信公眾號「深圳發布」發文指，全球第二大汽車運輸船——比亞迪「深圳號」滾裝船，昨日裝載超過6800輛比亞迪新能源汽車，從深圳小漠國際物流港駛往歐洲，計劃靠港比利時澤布魯赫港。比亞迪「深圳號」剛在周一(7日)完成70天超3萬公里跨洋首航，靠港深圳小漠國際物流港。

截至目前，比亞迪已投放運營「開拓者1號」、「常州號」、「合肥號」、「深圳號」、「西安號」、「長沙號」6艘汽車運輸船，累計運輸超7萬台新能源汽車。比亞迪第7艘汽車運輸船「鄭州號」已完成試航，將在本月交付運營；第8艘「濟南號」汽車運輸船即將出塢。屆時比亞迪汽車運輸船總裝載量將躍升至6.7萬輛，年運力超百萬輛。

大和：比亞迪嚴控經銷商定價短期或影響銷量 仍予買入評級

大和發表最新研報指，比亞迪自7月起對旗下王朝、海洋及方程豹經銷商網絡展開全面定價執行行動。該行動由新成立的「自律委員會」主導，要求嚴格遵守官方定價指引，執行機制包括暗訪檢查及對違規者處以巨額罰款。罰款起點為30萬元人民幣，多家經銷商已被處罰，顯示零容忍態度。該行予比亞迪「買入」評級。

報告指，比亞迪並非直接提高標價，而是在零售層面策略性取消促銷折扣。其中，宋PLUS DM-i及秦L DM-i的折扣減少約2000元人民幣，而漢DM-i則減少4000元人民幣。這些調整反映出更廣泛的努力，以穩定定價、保護經銷商利潤及提升品牌價值。這一舉措短期內或會對銷量增長造成阻力，特別是在消費者觀望及價格敏感度提高的情況下。然而，從中期來看，此舉可能有助於維持更健康的經銷商經營狀況，減少網絡內部價格戰，並加強比亞迪在新能源汽車領域的高端定位。數據顯示，6月份比亞迪的批發量達38.3萬輛，零售量為35.3萬輛。雖然經銷商庫存短期內持續增加，但由於銷量提高，庫存周轉月數已略有下降。

伍禮賢：受累行業內捲及去庫存等因素 宜待挨近100元才長線吸納

伍禮賢

光大證券國際證券策略師伍禮賢指，美國對巴西加徵關稅對比亞迪於南美的布局可能會有些影響，但影響不屬特別顯著，雖然比亞迪海外市場收入佔比約三成，但美國市場銷量應不會很大，儘管集團沒單獨披露有關數字，反而南美產量及直接進口巴西數量較大。另方面，比亞迪過去幾年下半年交付量普遍比上半年高，上半年5、6月反而是其銷售淡季，故今年仍有機會實現全年銷售目標，而上半年銷售數字也不算很差，總體增長達三成，與去年趨勢一致，若下半年也可達三成增長，便可實現全年目標。至於比亞迪為「天神之眼」用戶智能泊車安全損失兜底反而是好事，除「天神之眼」技術對比其他新能源車有其優勢外，用家現在買車也不止考慮價錢，安全也很重要，比亞迪此舉反而令消費者更放心。

不過，伍禮賢認為，上述都不是影響比亞迪股價最主要因素，而是仍受早前行業減價競爭影響，工信部指導意見也不希望企業以內捲形式競爭，令包括比亞迪在內的新能源車股受壓。另外，雖然比亞迪全年銷量增長有機會達標，但近一兩月其增長幅度不算特別大，相比一些「造車新勢力」如零跑(09863)月度銷量以倍數增長，比亞迪有些落後，致其短期股價走勢較弱。同時，早兩個月大家較多議論比亞迪較常拖欠供應商貨款，以及其庫存量較高，促使比亞迪在策略上有些轉變，開始著重降低庫存，相信對其盈利亦有些影響。

伍禮賢續指，雖然從長線投資角度來看，比亞迪現價已屬較吸引位置，但從短期走勢來看，仍處於一浪低於一浪，短線調整目標未必那麼快到位，有機會繼續走弱，以讓市場消化上述利淡因素，短線投資者暫宜觀望，長線投資者可待更低位置才作吸納部署，例如4月份也曾挨近100元，該處承托力可能更強，中長線對比亞迪看法仍相對正面及樂觀。

比亞迪半日跌2.39%收報118.4元，成交26.9億元。其他車股表現各異，理想(02015)升2.75%報108.4元，小鵬(09868)跌2.23%報67.95元，蔚來(09866)跌1.28%報27.05元，零跑跌2.28%報57.95元，吉利(00175)升1.06%報17.18元，長汽(02333)跌0.78%報12.72元，廣汽(02238)升0.69%報2.93元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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