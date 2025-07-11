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開市Go | 蔚來出新車，藥明康德半年盈利倍增，快手AI更新

11/07/2025

要聞盤點

 

1、美股三大指數收市報升，納指與標普500指數再創新高。道指收市升192.34點，或0.43%，報44650.64點；標普500指數升17.20點，或0.27%，報6280.46點；納指升19.33點，或0.09%，報20630.66點。中國金龍指數上升66點。日經期貨截至上午7時42分上升5點。

 

2、美國勞工部最新數據顯示，截至7月5日當周，新領失業救濟人數降至22.7萬人，較前一周減少5000人，低於市場預期的23.5萬人。前值亦由23.3萬人下修至23.2萬人，反映美國就業市場依然保持韌性。

 

3、《金融時報》報道，英偉達行政總裁黃仁勳計劃於下周訪問中國，進一步重申公司對中國市場的重視及承諾。黃仁勳將出席北京舉行的中國國際供應鏈促進博覽會，並預計會與中國高層官員會面，延續其今年4月訪華期間與國務院副總理何立峰的交流。另外，英偉達據報正加快推出專為中國市場設計、符合美國出口管制規定的新型AI晶片，最快於今年9月正式發布。

 

4、美國財政部標售390億美元10年期國債，中標利率4.362%，投標倍數達2.61倍，顯示市場對美債需求依然強勁。

 

5、中國外長王毅在馬來西亞出席「中國-東盟外長會議」時表示，中國東盟自貿區3.0版完成談判，期待年內簽署。另外，市場關注美國國務卿魯比奧與王毅，會否藉著今次出席外長會議，進行首次會晤。

 

6、上海將於今年7月底舉辦世界人工智能(AI)大會，將圍繞「智能時代　同球共濟」主題，設置會議論壇、展覽展示、創新孵化等板塊。目前已經有逾30個國家和地區，約1200位嘉賓確認參會。另外，捷克政府以數據安全為由，禁止公共行政機關使用中國人工智能平台DeepSeek提供的任何服務。

 

7、倫敦證券交易所集團交易情報團隊發布，今年上半年中國內地投行業務費用估計達到76億美元（折合約593億港元）按年上升35%。當中，中信証券以6.2億美元的相關費用收入及8.18%的市場份額，排名內地投行業務費用排行榜首位。

 

8、港匯弱勢未停，觸發7.85兌1美元的弱方兌換保證，金管局在紐約時段入市，買入132.82億港元，沽出美元，是金管局時隔約一星期再次入市。至下星期一，銀行體系總結餘將減少至1012.15億港元。

 

9、AIoT智慧物聯解決方案提供商銳明技術公布，稱公司目前正在籌劃境外發行H股股份並在聯交所上市，相關細節尚未確定。該公司發業績預告，預計今年上半年純利1.9億至2.2億元人民幣，按年增53.64%至77.9%。

 

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