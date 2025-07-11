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美股焦點 | 企業盈利抵消關稅擔憂，納指與標指再創新高

11/07/2025

美股焦點 | 企業盈利抵消關稅擔憂，納指與標指再創新高

 

　　投資者憧憬下周開啟的財報季，抵消了對關稅的擔憂。美股三大指數周四（10日）收市報升，納指與標普500指數再創新高。

 

　　納指於盤中高見20655.39點，標普500指數一度升至6290.22點，均齊創盤中新高。道指收市升192.34點，或0.43%，報44650.64點；標普500指數升17.20點，或0.27%，報6280.46點；納指升19.33點，或0.09%，報20630.66點。

 

　　達美航空(US.DAL)料全年每股盈利最高達6.25美元，收市大升12%。麥當勞(US.MCD)獲多間大行唱好，股價升約1.9%。重磅股方面，英偉達(US.NVDA)升0.8%，市值首次於收市後突破4萬億美元。蘋果(US.AAPL)升0.6%，特斯拉(US.TSLA)升4.8%。

 

美元兌日圓震盪上落

 

　　美匯指數於97.3至97.9區間窄幅波動，最新報97.65，較前一交易日微升0.19%。美元兌日圓震盪上落，盤中一度高見146.78，最新報146.27，較前一交易日微跌0.05%。歐元兌美元先升後跌，最新報1.168，較前一交易日跌0.27%。市場觀望美歐最新經濟數據及歐洲央行貨幣政策走向，交投氣氛偏向謹慎。

 

　　現貨黃金及紐約期金走勢偏軟，金價短線持續震盪。現貨黃金一度跌至每盎司3310美元，最新報3324美元，日內升幅約0.33%。紐約期金亦微升0.4%，報每盎司3334.36美元，市場氣氛明顯轉趨觀望。

 

　　國際原油市場顯著回落，主要受多重宏觀及地緣政治因素影響，投資者情緒趨於審慎。布蘭特期油跌至每桶68.85美元，日內跌幅達1.9%。紐約期油報每桶65.59美元，跌幅約2.1%。

 

　　美國上周新領失業救濟人數降至22.7萬人，較前一周減少5000人，低於市場預期的23.5萬人。前值亦由23.3萬人下修至23.2萬人，反映美國就業市場依然保持韌性。

撰文：經濟通市場國金組

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