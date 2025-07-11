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港匯觸發弱方兌換保證，金管局紐約時段買入逾132億港元

11/07/2025

港匯觸發弱方兌換保證，金管局紐約時段買入逾132億港元

 

　　港匯弱勢未停，觸發7.85兌1美元的弱方兌換保證，金管局在紐約時段入市，買入132.82億港元，沽出美元，是金管局時隔約一星期再次入市。

 

　　至下星期一，銀行體系總結餘將減少至1012.15億港元。

撰文：經濟通市場國金組

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