港匯觸發弱方兌換保證，金管局紐約時段買入逾132億港元
11/07/2025
港匯弱勢未停，觸發7.85兌1美元的弱方兌換保證，金管局在紐約時段入市，買入132.82億港元，沽出美元，是金管局時隔約一星期再次入市。
至下星期一，銀行體系總結餘將減少至1012.15億港元。
撰文：經濟通市場國金組
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11/07/2025
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至下星期一，銀行體系總結餘將減少至1012.15億港元。
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