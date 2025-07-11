盤前攻略 | 美債報喜納指標普再創新高 港股即市向上機會較大

美國財政部本周標售390億美元10年期國債，中標利率4.362%，投標倍數達2.61倍，顯示市場對美債需求依然強勁。美股三大指數收市報升，納指與標普500指數再創新高。道指收市升192點或0.43%，報44650點；標普500指數升17點或0.27%，報6280點；納指升19點或0.09%，報20630點。

中國金龍指數上升66點。中概股表現各異：蔚來(09866)旗下樂道發布新車，隔晚美股急漲6.2%；阿里巴巴漲2.7%報106.64美元，京東跌1.3%報31.60美元，網易跌2%報127.58美元，小鵬跌1.3%報17.43美元，拼多多跌不足0.1%報104.97美元。

夜期微升，ADR維持個別

恒指夜期升9點報24032。ADR較港股造價個別發展；騰訊(00700)ADR較港股低0.11%，折合496.0港元；美團(03690)ADR較港股低0.39%，折合118.1港元；友邦(01299)ADR較港股高0.32%，折合68.3港元；滙控(00005)ADR較港股高1.56%，折合98.6港元；小米(01810)ADR較港股高0.13%，折合57.0港元；恒基地產(00012)ADR較港股低2.64%，折合25.1港元。

熊友極限博跌或惹反撲，即市阻力見24300

目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報23952，跌58點，恒指料跟隨輕微低開。近期港股橫行，維持「一日升一日跌」的半上不下格局，昨日恒指回彈過後，按目前「黑期」走向港股早段應該有一定回吐壓力。

乘著爭持格局，上日恒指牛熊證街貨分布上亦傾向穩定，牛區熊區皆未有新增區域，僅熊區最貼價區域24100至24199淨增383張對應期指張數，距離現貨價不足100點，可謂吼準「日升日跌」走勢。相對牛證部署較為保守，始終恒指仍在高位，最重貨區維持在23500至23699的200點區域內。單以距離而言，短線向上挾淡倉比殺牛容易，加上有美股A股造好加持，預計今日港股向上動力較大，即市阻力位於24300。

撰文：經濟通通訊社市場組

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