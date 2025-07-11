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內房股｜憧憬債務重組加快，內房股可考慮短線部署嗎？

11/07/2025

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　立即去片： https://www.youtube.com/watch?v=115qyXf7L9w

 

 

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