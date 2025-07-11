內房股｜憧憬債務重組加快，內房股可考慮短線部署嗎？
11/07/2025
嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城
立即去片： https://www.youtube.com/watch?v=115qyXf7L9w
【你點睇？】本港穩定幣條例即將上路，你認為會否強化香港「國際金融中心」地位？► 立即了解
11/07/2025
嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城
立即去片： https://www.youtube.com/watch?v=115qyXf7L9w
【你點睇？】本港穩定幣條例即將上路，你認為會否強化香港「國際金融中心」地位？► 立即了解
更多財經熱話
2025-07-11
2025-07-11
2025-07-11
2025-07-11
2025-07-11
2025-07-11
2025-07-11
2025-07-11
2025-07-11
延伸閱讀
11/07/2025 13:47 《異動股》老鋪黃金挫逾一成穿900元，本月北水曾連續五日減持
11/07/2025 13:38 高盛上調港股評級至與大市同步，調高MSCI亞太指數目標
11/07/2025 13:35 周杰倫發首條抖音視頻，粉絲數破1426萬，巨星傳奇股價再狂飆
11/07/2025 12:45 《午市前瞻》市炒內房股債務重組好消息，專家坦言過分樂觀
11/07/2025 12:53 陳國基就「超前部署停課」解畫，形容艱難決定，寧安全、莫後悔
11/07/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入２９﹒０２億元，買建行沽騰訊
11/07/2025 08:45 【大行炒Ｄ乜】眾大行狠劈阿里美團京東目標，藥明康德獲大升目標
11/07/2025 11:36 《財資快訊》美電升報７﹒８４９８，一周拆息微軟至０﹒２％
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/07/2025 15:04
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/07/2025 15:04
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/07/2025 15:04
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/07/2025 14:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|香港要聞11/07/2025
陳國基就「超前部署停課」解畫，形容艱難決定，寧安全、莫後悔
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
多櫃台N