港股 | 午市前瞻 | 市炒內房股債務重組好消息 專家坦言過分樂觀

外圍造好，港股今早輕微高開後，盤中中資金融股炒起、科網股異動拉升，推動恒指半日大升457點或1.9%，報24485，交投氣氛亦變得活躍，半日主板成交近1759億元。恒生中國企業指數報8827，升158點或1.8%。恒生科技指數報5324，升108點或2.1%。

藥明康德(02359)預期中期淨利潤同比增長約1.02倍，半日狂飆11.34%，報88.85元，以現價計，該股暫連升兩日，累計升幅12.83%；同系藥明生物(02269)升6.03%，報27.25元。

中資金融股連日炒作，中國平安(02318)升5.61%，報54.55元，國壽(02628)升3.34%，報19.2元，HTSC(06886)升4.05%，報16.94元，國泰海通(02611)飆16.03%，報16.36元，中國銀河(06881)升5.98%，報9.93元，信証(06030)升6.35%，報27.65元。

港交所(00388)亦升3.73%，報428.8元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅4.18%。

科網股亦升，阿里(09988)漲3.39%，報106.7元，美團(03690)升3.2%，報122.4元，騰訊(00700)升1.69%，報505元，京東集團(09618)升1.38%，報125.3元；快手(01024)AI模型升級，股價暫升0.7%，報64.9元。

內地新消費概念代表老鋪黃金(06181)今早見散水，股價急跌8.02%，報934.5元，穿千元關，暫連跌3日累計跌幅13.63%；周六福(06168)同跌3.74%，報36元。

華潤置地算內房最優解，惟仍不建議買

昨日龍光集團(03380)境內債務重組方案獲債券持有人通過，引發市場FOMO式炒作內房股，iFast Global Markets投資總監溫鋼城在經濟通節目《開市Good Morning》中表示，龍光集團境內債務重組方案屬意料之內，亦是房企慣用程序及手法之一，料龍光股價升幅未必持久。

另外，市傳中央下周召開中央城市工作會議，有機會重啟棚改，並出招提振樓市。溫鋼城指出，若再重啟棚改，中央需出資補償被拆遷棚戶區居民，料現階段推出的可能性不高。即使有其他刺激內房措施推出，預料亦與以往大同小異，難有太大驚喜，因此他對內房行業是否真的迎來轉機，仍抱有一定疑問。



板塊中以華潤置地(01109)股價走勢相對較好，自9月中旬三部委救市以來，一直處於上落格局，樂觀情況下不排除繼續向上突破，惟潤地已捱價一段時間，且內房問題不易解決，所以相關股份亦不宜沾手。他更言，寧願炒內需消費股，亦勝過炒內房。

華潤置地股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

龍光集團股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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