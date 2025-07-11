藥明康德 | 料中期盈利翻倍，疊加憧憬創新藥政策利好，獲大行唱好飆逾一成可否追入？

醫藥外包(CXO)行業龍頭藥明康德(02359)(滬:603259)發布盈喜，料中期盈利按年升1倍至近86億人民幣，增速明顯高於第一季按年升89%，營收則增約兩成，另內地今年首次制定商業健康保險創新藥品目錄，帶來的行業利好亦令市場憧憬。藥明康德發布盈喜後獲多間大行唱好，其中野村升目標價至102.77元，股價今早(11日)破頂，飆逾一成高見91.2元，可否追入？其他藥明系股份亦急升，是否也值博？

（藥明康德網頁截圖）

藥明康德料中期盈利升1倍至近86億人幣 營收增約兩成

藥明康德公布，預期截至6月30日止中期歸屬於股東淨利潤約85.61億人民幣，增長約1.02倍，利潤總額預計約99億人民幣，增長約96.2%，每股盈利預計約3.01元人民幣。營業收入約208億人民幣，增長約20.64%，其中持續經營業務收入增長約24.24%。預計經調整歸母淨利潤約63億人民幣，增長約44.43%。預計歸屬於股東的扣除非經常性損益淨利潤約55.8億人民幣，增長約26.47%。

集團指，純利增長因公司持續聚焦獨特的「一體化、端到端」合同研究、開發與生產業務模式，緊抓客戶對賦能需求的確定性，不斷拓展新能力、建設新產能，持續優化生產工藝和提高經營效率，推動業務持續穩健增長，而非經常性損益項目對利潤的影響主要來自於出售持有Wu XiXDC Cayman Inc. 部分股票收益，預計收益約32億元。

內地今年首次制定商保創新藥目錄 分析：藥明康德業務發展空間廣闊

除上半年盈利料倍增外，疊加憧憬創新藥利好，藥明康德A股現漲停，報77.15元。國家醫保局昨日公布工作方案，將首次制定商業健康保險創新藥品目錄。方案明確，商保創新藥目錄主要納入超出保基本定位、暫時無法納入基本目錄，但創新程度高、臨床價值大、患者獲益顯著的創新藥，推薦商業健康保險、醫療互助等多層次醫療保障體系參考使用。



分析人士認為，藥明康德業績與全球製藥行業發展以及新藥研發投入密切相關，在全球製藥行業蓬勃發展的推動下，公司的主營業務有著廣闊的發展空間，伴隨著全球各國經濟的發展、全球人口總量的增長、人口老齡化程度的提高、科技進步、醫療開支上升以及大眾對於健康生活的需求不斷增強，預計全球製藥市場規模以及對於醫藥研發服務的需求仍然將持續增長。

野村：料藥明康德下半年保持增長勢頭 升目標價至102.77元



野村發表研報指，相信藥明康德錄得較高增長，可能是由於化學業務表現持續強勁及其他業務錄得改善。上調藥明康德今明兩年的收入預測3%，並調升盈測28%和4%。預計公司將於今年下半年保持增長勢頭，料期內收入及盈測分別增長3%及18%，並相信公司將上調其今年全年收入指引，維持「買入」評級，將目標價由84.59港元升至102.77港元。



大和估算，藥明康德次季收入為111億人民幣，勝預期7%，意味按年大幅增長20.4%；而公司首季收入亦好過預期，按年升21%至96.5億人民幣。基於盈喜中預期中期收入達208億人民幣，該行認為公司正逐步達成全年收入415億至430億人民幣的指引。基於其收入前景清晰，利潤率改善，以及強勁的訂單積壓，予「買入」評級。



大摩料藥明康德股價未來30日上漲 予目標價93元

摩根士丹利預計藥明康德股價未來30天內絕對上漲，因公司公布2025年上半年收入約208億人民幣，按年增長21%，調整後純利約63億人民幣，按年增長44%，分別超出大摩預期約5%和15%。2025年次季收入和利潤按年增長分別達20%和48%，遠高於公司全年持續經營業務收入增長10%至15%的指引。



大摩認為，藥明康德H股相較於其他藥明系股票估值更具吸引力，2025年預期市盈率約18倍，低於藥明生物(02269)的25倍及藥明合聯(02268)的32倍。隨著更多業績披露(如訂單積壓、產能擴張、訂單進展)陸續公布，大摩預計估值折讓將收窄，而有關情景發生的概率約為70%至80%。基於藥明康德A股目標價推算，予藥明康德目標價93元， 評級「增持」。

麥嘉嘉：受惠行業利好因素兼基本面穩健 回至近84元可吸

（麥嘉嘉）

永豐金證券(亞洲)金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉指，創新藥行業整個板塊現時都有些利好因素，首先政策利好，有些新政策出台支持，另行業正處於高質量發展階段，最重要則是國際化加速。很多藥企出海步伐加快，令其估值具備吸引力，加上政策及業績向好推動，帶來估值重估及資金配置機會。若從整個行業來看，其實現時醫藥板塊PE中位數大概15倍，低於A股的25倍及美股的20倍，香港上市的醫藥股有基金配置推動下仍有估值提升空間。若單看藥明康德，其業績明顯反映到公司的CRDMO(合同研究、開發與生產)業務模式無論在研發及商業生產都已有穩健的經營，最重要根據其最新數據，公司活躍客戶規模達6000以上，單計2024年也增加了500個，反映其客戶粘性很高，這正因其業務模式很成功。另外，藥明康德過去3年都透過現金分紅和回購回饋投資者，金額達113億元，反映公司高效的營運及財務管理能力不斷提升，現時公司自由現金流也有153億左右，可見不止盈喜會成短期催化劑，中長期基本面也很穩健。



麥嘉嘉續指，藥明康德現時PE大概25倍，雖然高於行業平均水準，但因公司的經驗及獨特性，有一定溢價空間，不過，今日股價升得急，若作為中長線吸納，可待稍為回調至近84元才吼，中長線目標暫定於95元。另外，其同系股份股價走勢一向頗一致，一旦有資金流入通常不止升其中一隻，故也有值博空間，不過，當中藥明生物今日雖未破頂，但也升得頗急，亦宜待股價回調再作吸納。

藥明康德半日升11.34%收報88.85元，成交15.5億元。其餘藥明系股份亦急升，藥明生物升6.03%報27.25元，藥明合聯(02268)升7.77%報46.45元，藥明巨諾(02126)升5.84%報2.9元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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