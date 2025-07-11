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魚缸博客 | 穩定幣穩定幣，穩定幣概念「穩」定「弊」？

11/07/2025

魚缸博客 |

 

　　等咗幾日，魚缸終於搵到突破位，美股破頂夾埋穩定幣帶來嘅現金流憧憬，恒指終於殺出重圍爆上，乘勢破埋24874就威威喇。

 

　　穩定幣概念一時無兩，由單一概念炒到通行金融股都睇佢頭，銀行、保險同券商都係「多得佢唔少」先有近期嘅強勢。穩定幣字面上係喺加密貨幣入面走勢較為穩定嘅意思，會同實際貨幣掛勾，參考泰達幣(USDT)過去咁多年嘅表現，都足以證明穩定幣係具備掛勾嘅能力，亦都真係夠穩定。

 

　　過去一年，全球金融市場嘅「新常態」就係「無常」，而變幻已成永恒，大家都開始接受「今時唔同往日」呢個現實。面對未來種種未知，各國政府都急於尋找應對方案，而發行穩定幣就係其中一重防護網。穩定幣同國家貨幣掛勾，但又唔影響實際貨幣匯率，假如有貨幣出現危機令到央行急需干預，用穩定幣托價會係其中一個方法，雖然取巧但有用，所以穩定幣嘅「穩定」二字，係形容詞，更加係動詞，係未來穩定匯價嘅一大重要工具，所以中美先唔可以執輸。

 

　　穩定幣發行如箭在弦，但近期魚缸癲炒嘅穩定幣概念股，又係咪真係「穩定」？早排阿爺都明示暗示香港會作為「試行點」咁發行穩定幣，一眾券商金融股一於升先，再加埋話自己申請緊牌照，就可幾何級數咁升。但早排政府都講明，發牌數目會係個位數，十個煲九個蓋一定唔係目前放風攞牌就有牌，變相今日炒起嘅放榜當日可能就食詐胡，到時就「穩輸」。所以炒穩定幣概念，實際上係賭佢會唔會攞到牌，過海就神仙，過唔到就成「仙（股）」架喇。

撰文：經濟通市場組

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