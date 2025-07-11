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長實發票據分析指趁低息鎖定融資成本，料新地短期無逼切融資需求

11/07/2025

　　再有本地發展商進行融資，繼恒地(00012)發行80億元有擔保可換股債券（CB）後，長實(01113)昨日（10日）亦宣布發行20億元中期票據，市場對地產股在股價高位融資有「抽水」猜測。光大證券國際證券策略師伍禮賢接受《經濟通通訊社》訪問時表示，長實發行工具集資旨在應對地產市道周期表現及拆息預期，趁低息環境融資以降利息開支。不過，他相信中小型地產商或因融資需求，參與市場集資，而配股的話則有最壞影響，亦對這類發展商構成利淡因素。

 

長實發票據分析指趁低息鎖定融資成本，料新地短期無逼切融資需求

 

長實發票據趁低息融資降利息開支，非「高位抽水」

 

　　伍禮賢指出，長實發行票據相信部分原因是擔心香港銀行同業拆息（HIBOR）可能回升，企業趁低息環境融資以降利息開支，加上地產市道令資金回籠緩慢，發展商或對資金有需求。此舉亦屬長實50億美元之歐元中期票據發行計劃的一部分，屬既定安排。

 

　　他認為，長實及早前宣布發行80億港元可換股債券的恒地均非高位集資，而是基於業務需求作出的決定。長實發債後股價反應平穩，顯示市場對其低負債水平信心較高，且票據息口僅約3%，反映融資成本較低。長實去年底淨負債率僅約4%。

 

發債等集資或蔓延至其他地產股，配股有最壞影響

 

　　不過，伍禮賢預期，發債等集資活動有機會蔓延至其他地產股，尤其中小型地產商，面對房地產市場下行壓力之餘，流動性挑戰亦較顯著，會存在融資需求。他分析指，配股集資存在最壞影響，因有攤薄效應。

 

　　對於數日前恒地宣布擬發CB後，「震散」整個地產股板塊，伍禮賢指出，此狀況並非反映發CB利淡行業，而是市場擔憂其他企業在股價高位融資的需求。對恒地、長實等大型地產商而言，融資活動屬正面因素，但對其他有融資需求的中小型地產商則構成壓力。

 

新地短期料無逼切融資需求

 

　　至於截至去年底止淨負債比率17.8%，同屬四大地產商之一的新地(00016)有否需要在市場發行工具融資，伍禮賢認為，新地負債率不是特別高，短期沒有逼切融資需求。

 

　　他指出，本港樓市下半年走勢仍取決於美國減息進度及內地經濟表現等因素，目前地產市場仍在低位整固。

 

撰文：經濟通採訪組記者許英略

 

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