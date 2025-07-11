東亞維持今年恒指目標26000點，今季美聯儲較大機會減息

東亞銀行發表第三季投資展望指出，維持恒指預測市盈率目標11.3倍及今年目標價26000點不變，受惠於中美初步達成貿易協議、內地AI科技產業技術突破、香港資金流動性持續充裕等利好因素，該行仍相信中港股市可延續估值修復趨勢，但潛在上修空間已收窄。該行看好人工智能概念、服務及體驗式消費、券商和原材料板塊的中資股。

左起：東亞銀行財富管理處投資策略師吳永強、高級投資策略師黃燕娥、高級投資策略師陳偉聰（許英略攝）

需提防拆息逆轉

該行指出，今季預期美聯儲局較大概率重啟減息，有助香港金融市場流動性相對寬鬆的，利率環境水平亦較低。不過，該行建議投資者須警惕一旦美元拋售潮告一段落，本港流動性亦較大機會面臨加速收緊壓力，人民幣匯價及港元拆息走勢屆時或出現逆轉，故短線如欲繼續增持地產、公用事業、航空、石化等板塊須步步為營。

本港經濟續平穩增長，樓市料回穩

該行亦指出，受惠於國策支持、金融市場回升及減息預期，香港經濟可望延續平穩增長步伐。香港特區政府保持2025年全年經濟增長預測於2%至3%不變。至於樓市方面，隨利率回落，樓市買家信心有望恢復，該行預計住宅市場將進一步回穩。

該行認為，黃金避險需求料仍會強勁，第三季金價料仍然上行至目標價每盎司3600美元。「去美元化」方面，則認為美元的主導地位仍然十分穩固，特別是在外匯儲備及貿易結算環節。

第三季黃金上望每盎司3600美元，美股仍有估值溢價

東亞指出，美股三大主要指數現階段入市值博率理論上不算太高，但來自人工智能產業驅動的盈利增速躍升，加上利率預期逐步回落，估計相關利好因素將延續至下半年，故此給予美股市場估值溢價，標普500指數全年目標水平為6480點。

美國經濟方面，該行預期將進入減速期致今年全年經濟增長預測僅1.2%。但該行傾向出現基本情境，即美國經濟放緩，但未有衰退，且預料美聯儲局於下半年重啟減息以防經濟下滑，分別於9月、12月將各減息25個基點。中國經濟方面，則預期推出更多刺激政策，今年實現5%左右經濟增長目標基礎更紮實。

撰文：經濟通採訪組

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