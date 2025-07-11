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美減息預期升溫多隻高息股破頂，應如何部署？邊隻仍有水位？

11/07/2025

　　美國聯儲局近日公布6月議息紀錄，顯示大部分與會者認為今年內減息合適，市場對美國減息預期升溫，帶動港股高息股繼續向好，其中多隻內銀股今日(11日)再創新高，平保(02318)亦曾飆逾半成，滙控(00005)則一度逼近100元，雖然其後都於高位受壓回落，但在低息環境下，料市場仍會偏好高息股，應如何部署？哪一板塊或哪隻股份仍有水位？

 

美減息預期升溫多隻高息股破頂，應如何部署？邊隻仍有水位？

（AP圖片）


美儲局大多數委員認為今年減息合適　沃勒支持最快本月減息

 

　　美國聯儲局昨日(10日)公布6月議息紀錄，雖然會議紀錄顯示，個別聯邦公開市場委員會成員傾向今年不減息，不過大部分與會者認為今年內減息是合適之舉，關稅對通脹帶來的上升壓力可能是暫時性或較溫和，中長期通脹預期仍然保持穩定，經濟活動和勞工市場則可能有一定程度放緩。議息紀錄公布後，市場對美國在今年底前減息0.5厘或以上的預期進一步上升。


　　另外媒報道，美聯儲局理事沃勒表示，支持聯儲局最早在7月減息，認為根據最近的經濟數據，目前的政策利率仍然過緊。 他又淡化關稅會推高通脹的擔憂，認為這些只是一次性事件，各國央行應該審慎應對，強調央行不應利用利率來應對關稅，認為通脹已經緩解，勞動力市場依然穩健。由於預計美國經濟增長約為2%，加上通脹只較目標高出約半個百分點，因此認為聯儲局仍有空間減息。

 

本港銀行同業拆息低企　港元定存息率欠吸引

 

　　另方面，美國總統特朗普的關稅政策帶來不確定性，部分投資者憂慮下半年股市波動，並希望尋求具備穩定現金流及具防守性資產，惟近期本港銀行同業拆息(HIBOR)低企，連帶港元定存息率也欠吸引，因此令市場目光轉移至高息股及高息ETF。

 

　　雖然近日港元匯價重新走弱，金管局出手承接港元沽盤後，銀行體系總結餘減少，推動HIBOR回升，其中1個月HIBOR較上月底回升逾四成，但昨日仍只報1.03304厘。儘管有不少銀行本周因應市場利率，而調升港元定期存款年利率，但6個月定存普遍也只加到1.2厘至1.9厘。另要注意，銀行的定期存款年利率，除了視乎拆息走勢，亦會因應銀行自身的營運策略。

 

券商：內銀股息穩健具吸引力　盈利韌性持續超預期

 

　　在一眾高息股，內銀股今日繼續走強，工商銀行(01398)、建設銀行(00939)、中國銀行(03988)盤中都再創新高。銀行股在全球範圍內都強勁上漲，興業證券統計，2024年1月1日至2025年7月8日，全球、美國、歐洲、日本和中國的銀行板塊指數分別大幅上漲52%、49%、65%、53%和59%，均已逼近或超過2010年以來新高，且相較於大盤指數均跑出超額收益。

 

　　券商分析，中國國內銀行業經營模式從過往的「去財政化、市場化、打破剛兌」的「順周期」模式，逐漸轉變到新模式，具有「弱周期」特點。銀行息差下行預計慢於無風險利率，資產質量弱周期，在無風險利率下行的背景下，銀行股息率的穩健性持續具有吸引力。


　　展望下半年，長城證券認為，當前銀行股行情實質性反映的是對於基本面穩定性的預期偏差，近年來銀行的盈利韌性持續超預期，主要緣於監管政策托底，城投、地產、資本等維度的重大風險底線確立。基本面穩定是紅利價值重估、機構持續加倉的核心基礎，2025年淨息差正在築底，資產質量穩定，區域銀行業績增速領先。

 

險資年內舉牌達20次偏向內銀　內銀不斷創新高內險或最受益

 

　　隨著銀行股不斷創歷史新高，內險股亦隨之集體拉升。港交所披露易信息顯示，近日弘康人壽保險股份有限公司舉牌鄭州銀行H股。這意味今年截至目前，險資對上市公司(主要對象是銀行)的舉牌次數已達20次，已達去年全年水平。《證券日報》根據公開資訊統計，今年截至目前已有10家保險機構對16家上市公司進行舉牌，其中平安人壽年內已7次舉牌上市公司，包括對農業銀行(01288)H股、郵儲銀行(01658)H股各兩次舉牌，最新持股比例分別為13.12%、13.10%，以及對招商銀行(03698)H股進行3次舉牌，最新持股比例為15.01%。隨著內銀股不斷創歷史新高，保險股或成最大受益方。

 

　　銀河證券銀行業分析師張一緯表示，2025年以來，險資多次舉牌銀行股， 主要是銀行低波動、高股息、低估值的特點持續受到險資青睞。對於險資而言，銀行股股息率優於長債收益率，估值波動可計入OCI(其他綜合收益)以應對業績波動，並且相對來說，當前H股銀行股息率更高。同時，不排除保險公司通過股權投資ROE(淨資產收益率)領先優質城農商行實現併表和銀保渠道業務協同，進一步改善業績回報的空間。

 

高盛：港銀上行空間有限　予滙控目標價103元

 

　　至於本地銀行股，高盛近日發表研報指，未見到行業的上行空間，正面因素已被市場消化。基於HIBOR的正面影響，將本地銀行2026及27財年的每股盈利預測平均上調14%，目標價平均上調11%，當中對滙控維持「買入」評級，目標價103元；維持東亞銀行(00023)「沽售」評級，目標價10.5元。

 

　　報告指，中銀香港(02388)及恆生銀行(00011)的市盈率估值已調整至20年的平均值，市場對25/26財年每股盈利增長的預期亦已低於中期周期的增長。另外，預期本地樓市和貸款業務將呈現緩慢(約低單位數)復甦，加上作為盈利推力因素的HIBOR受壓，對銀行業的淨息差及報表構成下行風險。該行料HIBOR將於下半年稍為回升，因過剩的流動性將從銀行體系中撤走。然而，與美元利率的差距在可見將來或保持較高水平，因預期美元走弱，以及本地IPO活動增加。

 

溫傑：低息環境利高息股惟再升空間有限　平保或可追落後

 

美減息預期升溫多隻高息股破頂，應如何部署？邊隻仍有水位？

（溫傑）

 

　　香港股票分析師協會理事溫傑指，從宏觀環境來看現時仍相對低息，特別是內地正處於減息期，市場預期之後會再減息。內地其實沒甚麼資產可以投資，以往還可投資房地產及理財產品，過去幾年卻陸續出問題。而中國國債10年期目前只有1.67厘息，實在太低，故近幾年尤其於疫情過後，民眾手頭有一定閒置資金，故南下資金頗肯定會流向高息股。香港方面也處於低息環境，早兩個月定期存款只得0.7厘息，大家也不會做定期而會考慮高息股，近期就算HIBOR回升，也只升至約1厘，相對電訊股及內銀股有5至7厘息，仍有很大息差，而且大家覺得HIBOR就算升也未必升太多，因9月份美國可能會減息，因此其實不需有甚麼特別消息，資金流向已斷定高息股有支撐。

 

　　溫傑又指，雖然市場氣氛向好，但未至於很誇張，可能只有穩定幣概念及生物科技板塊等有個別資金追逐，一般投資者雖想買股票，但覺得大市升至24500點已不算特別便宜，向上空間有限，最正常是買中資金融股，既有息收又夠大隻兼相對平穩。再者，還有政策憧憬，譬如憧憬中央會幫助內房，對金融業改革政策也有些憧憬及預期，甚至券商與穩定幣也有些關係，都令整體金融或高息股板塊成市場焦點。

 

　　不過，溫傑認為，雖然相關板塊仍有上升空間，但不要預期太多，如滙控升至近100元已太誇張。假設大市升到24800至25000點，此類股份料仍有得升，但於現水平難再大升，有貨可續持有，無貨就較麻煩，若較進取看好大市，現時反而應再買一些落後科技股，升幅應會更吸引，惟料市場仍會偏好高息股甚至高息ETF。他認為目前只有個別內險股還有些水位，例如平保今日升得較多，但相對新華保險(01336)及國壽(02628)仍落後，相對內銀也較落後，總之除個別內險股仍可留意，其他最好待其有些回調才買，例如平保只料有2至4元水位，現價不值博。

 

　　中資高息股今日普遍先升後回，建行跌1.53%報8.55元，中行跌0.43%報4.69元，工行跌0.96%報6.21元，農行(01288)跌1.25%報5.52元，平保升2.32%報52.85元，國壽升1.51%報18.86元，太保(02601)升4.88%報29元，新華保險升3.69%報43.6元，中移動(00941)升0.99%報87元，中電信(00728)升0.54%報5.55元，中聯通(00762)升0.22%報9.12元。至於本地銀行股，滙控無升跌報97.05元，中銀香港跌0.94%報36.8元，恒生升0.75%報121.5元，東亞跌1.6%報12.3元。

 

美減息預期升溫多隻高息股破頂，應如何部署？邊隻仍有水位？

 

美減息預期升溫多隻高息股破頂，應如何部署？邊隻仍有水位？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此


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