小傳日記 | 周董轉玩抖音騎劫財經版，巨星傳奇食中新消費淘金熱

「你說你有點難追，想讓我知難而退」呢句周杰倫嘅歌詞，可能係唔少股民呢幾個交易日嘅心聲。話說，巨星傳奇(06683)星期三（9日）朝早開市無耐突然爆升，最多升過1.9倍。今日（11日）返嚟又再勁升，今朝早曾經升接近四成再破頂。

咁點解巨星傳奇會突然間「落鑊爆炒」呢？內地網民話係因為周董宣布正式入駐抖音，開咗一個叫「周同學」嘅帳號，有人更加盛傳抖音用咗九位數去促成周董簽約，令到北水資金琴日瘋狂湧入同周董有深度關連的巨星傳奇。筆者睇完之後真係不禁「倒抽一口涼氣」，心諗北水真係藝高人膽大！

周董喺音樂上雖然已經過咗全盛時期，但仍然係華語音樂頂流中嘅頂流，上年佢喺台灣開演唱會嗰陣，除咗引發咗幾波「搶飛之亂」，有買唔到飛嘅歌迷甚至揚言要潛入台北大巨蛋附近嘅下水道偷聽演唱會。今次周董入駐抖音毫無懸念橫掃各大娛樂版，甚至係財經版。

周董近年雖然轉趨低調，直到2020年年中先入駐快手(01024)，幾年內發布咗超過200個貼文，同進行咗7場直播，而家佢個快手帳號已經有超過4800萬個粉絲。入駐抖音之後，咁佢個「周同學」抖音帳號又點算好呢？有報道話周董同快手嘅合作已經到期，舊a/c可能唔再營運，快手作為內地短片平台二哥，恐怕會流失大量因為周杰倫先註冊嘅用戶。

講番正題，周董媽媽葉惠美控股巨星傳奇大家都知，不過巨星傳奇業務同周董之間有幾深度嘅綁定，你又知唔知？巨星傳奇當然就唔係一間經紀公司，唔會幫周董出碟出show，本質上就係將周董「點石成金」嘅超能力變現。簡單咁講，巨星傳奇透過周董同其他授權明星嘅綜藝節目、社交媒體去培育IP。同一時間透過開發新嘅零售產品，借助明星IP熱度賣嘢，例如「魔胴咖啡」係巨星傳奇開發嘅其中一款產品，透過周董上節目攞住飲、社交媒體KOL等賣廣告，呢款產品推出第二年銷量就超過330萬盒，一年為巨星傳奇貢獻超過3億收入，但如果無周董加持，魔胴咖啡其實就係一款普通嘅減肥產品；又例如最近穀子經濟大行其道，巨星傳奇打造咗一款叫「周同學」嘅Q版公仔周邊，最緊要係搞盲盒，逼粉絲買多幾盒博隱藏款，如果一個唔覺意做咗第二個LABUBU，咁就真係發過豬頭。

但成也周董敗也周董，翻查返招股書，巨星傳奇2019年有接近90%收入同周杰倫相關，不過之後幾年相繼攞到其他明星嘅授權，周董對公司嘅收入佔比先降低到60%左右。巨星傳奇惟有日日求神拜佛祈求周董生生性性，唔好行差踏錯，如果好似另一個唱作天王咁鬧出醜聞，咁就咩都賣唔出啦！

＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無關。

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