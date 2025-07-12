  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

美股收盤 | 特朗普關稅威脅引發市場憂慮，道指跌近280點

12/07/2025

　　美股三大指數收市報跌，美國總統特朗普宣布對多國實施對等關稅，市場避險情緒升溫，令美股日內承壓。

 

　　道指低開169點後，最多跌375點，低見44275點；標指曾跌0.68%，納指最多跌0.59%。道指收市跌279.13點，或0.63%，報44371.51點；標普500指數跌20.71點，或0.33%，報6259.75點；納指跌45.14點，或0.22%，報20585.53點。

 

　　本周美股三大股指均錄跌幅，道指累跌1.02%，標普500指數下跌0.31%，納指下跌0.08%。

 

美股收盤 | 特朗普關稅威脅引發市場憂慮，道指跌近280點

總結本周，美股三大股指均報跌。(AP)

 

　　英偉達(US.NVDA)持續造好，盤中一度升2.3%，至167.89美元，再度刷新歷史新高，收市升幅收窄至0.5%。其他重磅股方面，特斯拉(US.TSLA)收市升1.2%，微軟(US.MSFT)升0.4%，蘋果(US.AAPL)跌0.6%，亞馬遜(US.AMZN)升1.2%，Meta(US.META)跌1.3%。

 

　　美匯指數持續走高，升至97.85，較前一交易日上升約0.29%，這一走勢主要受美國總統特朗普宣布自8月起對加拿大進口商品徵收35%高額關稅，市場避險情緒明顯升溫。美元兌日圓持續上揚，盤中高見147.52，較昨日上升約0.8%。歐元兌美元持續承壓，盤中一度低見1.166，日內報約1.169，較前一交易日下跌約0.08%。

 

現貨金價曾升至3368美元

 

　　現貨黃金於每盎司3320至3360美元區間高位震盪，一度觸及日內高點3368美元，延續本周強勢格局。紐約期金報每盎司3373.14美元，升1.42%。現貨銀價大升4.1%，至每盎司38.5355美元，創2011年9月以來新高。

 

　　國際原油價格顯著回升，布蘭特期油升穿70美元關口，報每桶70.52美元，日內升幅2.75%。紐約期油則升至每桶67.21元，日內升2.79%。

 

撰文：經濟通國金組

【你點睇？】美國將對越南轉口貨物徵40％關稅或劍指中國，你認為此舉會否對中國出口商品起到遏制作用？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02172

微創腦科學

12.240

異動股

01299

友邦保險

69.650

異動股

00499

青島控股

0.146

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 44,371.51
    -279.13 (-0.625%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,259.75
    -20.71 (-0.330%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 20,585.53
    -45.14 (-0.219%)
精選預託證券 More
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升424.339
變動率︰+2.522%
較港股︰-0.30%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升52.826
變動率︰+1.977%
較港股︰-0.05%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升69.624
變動率︰+1.925%
較港股︰-0.04%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌96.877
變動率︰-1.704%
較港股︰-0.18%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升33.910
變動率︰+4.306%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌86.930
變動率︰-1.707%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌21.455
變動率︰-1.763%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌18.690
變動率︰-3.311%
精選美股 More
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰升3.330
變動率︰+11.000%
BP
英國石油
按盤價(USD)︰升32.640
變動率︰+3.553%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰跌6.840
變動率︰-3.662%
PYPL
貝寶
按盤價(USD)︰跌71.360
變動率︰-5.733%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 12/07/2025 00:26 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：11/07/2025 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 12/07/2025 00:26 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02172 微創腦科學
  • 12.240
  • 01299 友邦保險
  • 69.650
  • 00499 青島控股
  • 0.146
  • 01918 融創中國
  • 1.730
  • 00288 萬洲國際
  • 7.630
股份推介
  • 02333 長城汽車
  • 12.780
  • 目標︰$15.50
  • 02318 中國平安
  • 52.850
  • 目標︰$55.00
  • 02590 極智嘉－Ｗ
  • 18.500
  • 目標︰--
  • 00293 國泰航空
  • 11.800
  • 目標︰--
  • 08391 基石科技控股
  • 0.370
  • 目標︰$0.48
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 105.100
  • 00388 香港交易所
  • 425.600
  • 02318 中國平安
  • 52.850
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 57.350
  • 00700 騰訊控股
  • 496.600
報章貼士
  • 02232 晶苑國際
  • 5.470
  • 目標︰$5.85
  • 03750 寧德時代
  • 377.400
  • 目標︰$415.00
  • 00780 同程旅行
  • 21.000
  • 目標︰$23.50
熱炒概念股
即時重點新聞

11/07/2025 17:15  《盤後部署》成交擴大惟北水不戀戰後市撲朔迷離，京東物流估值平

11/07/2025 16:40  【賣地計劃】本季推荃灣住宅地涉780伙，上半年度提供六千伙

11/07/2025 16:47  港鐵(66)入股中車廣東公司，參與大灣區鐵路設備產業發展

11/07/2025 15:48  東亞維持今年恒指目標26000點，今季美聯儲較大機會減息

11/07/2025 15:25  《匯思－余偉文》金管局：弱方兌換保證或再觸發，港息有機會上調

11/07/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入１７﹒４４億元，買美團沽小米

11/07/2025 08:45  【大行炒Ｄ乜】眾大行狠劈阿里美團京東目標，藥明康德獲大升目標

11/07/2025 16:28  《財資快訊》美電升報７﹒８５００，一個月拆息較上日軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

美股收盤 | 特朗普關稅威脅引發市場憂慮，道指跌近280點新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

賣地計劃 | 政府本季推荃灣住宅地涉780伙，上半年度提供六千伙新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 周董轉玩抖音騎劫財經版，巨星傳奇食中新消費淘金熱新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

CHIIKAWA DAYS主題輕鐵列車優惠︰周六及日$50乘搭指定旅遊專綫+贈送紀念封套與貼紙
人氣文章

尋‧情‧味．香港老舖記錄冊

新香冰廳餅店超越半世紀，第三代東主繼續傳遞人情味
人氣文章

著數速遞

7-Eleven 7.11 Day超值優惠︰Häagen-Dazs $14.1/薯片$3.9，購物滿$100全單77 折+3倍yuu積分回贈！
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

Miu Miu 是 Gen Z 新寵！萬元以下入手人氣手袋：經典 Nappa 皮、夏日編織風，度假風穿搭必備精緻小包！
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

性治療師拆解出軌心態！第三者＝自己攞嚟衰？婚外情不等於放棄家庭！甚麼是習慣性出軌？
人氣文章

Beauty

夏日法式祼妝教室：以這兩件 Laura Mercier 法寶，打造宛如被陽光親吻的柔暖好氣色！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
《LDK》30款好用髮尾油推薦：12款A級滋潤不黏膩、最平只係$41新文章
人氣文章
46歲亞洲先生黃竣鋒回憶深圳遇襲：3刀重傷眼球險爆，康復仍留疤痕
人氣文章
鼻咽癌 │ 42歲前TVB男星患鼻咽癌4期，抗癌近一年歷經12次化療與33次放射治療
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/07/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/07/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/07/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話12/07/2025
美股收盤 | 特朗普關稅威脅引發市場憂慮，道指跌近280點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 大幅提高巴西關稅「無肉食」，美國人要捱貴價漢堡包

11/07/2025 16:36

關稅戰

以敘結盟前，親訪敘利亞民情

11/07/2025 14:21

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，PAObank開戶定存優惠1個月...

06/07/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處