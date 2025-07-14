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開市Go | 美公布對歐墨關稅，外賣大戰繼續，廣汽警告急蝕

14/07/2025

要聞盤點

 

1、美國總統特朗普宣布，自8月1日起對來自歐盟和墨西哥的商品徵收30%關稅。另外，外電引述消息人士透露，美國與印度正準備達成中期貿易協議，並將降低關稅至20%以下。報道提及，印度至今並未接獲來自特朗普的關稅信，相信是由於雙方直接達成貿易協議。

 

2、特朗普亦宣布，將於8月1日起對加拿大進口商品徵收高達35%關稅，並警告若加方採取報復措施，稅率或進一步上調。加拿大總理卡尼隨即於社交平台發文，重申加拿大政府將在與美國的談判中，堅定維護本國工人及企業利益，並致力於於7月21日談判截止前達成協議。

 

3、特朗普宣布對多國實施對等關稅，市場避險情緒升溫，令美股日內承壓。道指收市跌279.13點，或0.63%，報44371.51點；標普500指數跌20.71點，或0.33%，報6259.75點；納指跌45.14點，或0.22%，報20585.53點。中國金龍指數下跌32點。日經期貨截至上午7時47分下跌117.5點。

 

4、美國財政部公布今年6月預算報告，期內關稅收入達272億美元，按年上升約3倍，令關稅收入成為聯邦政府第四大主要財政收入來源。另外，上半年關稅收入更突破1000億美元關，期內亦意外錄得財政盈餘。

 

5、美國總統特朗普回應記者提問時表示，不會解僱美聯儲主席鮑威爾。並重申對鮑威爾及利率的批評，稱其工作糟糕，且利率應該降低三個點。

 

6、中共中央政治局委員兼外交部長王毅於吉隆坡與美國國務卿魯比奧舉行首次面對面會談，標誌中美高層外交互動再現新進展。雙方就中美關係及國際熱點議題深入交換意見，會談氣氛被形容為「積極、務實及具建設性」。

 

7、央視旗下自媒體「玉淵潭天」發文指，作為全球第二大貿易國，以及許多主要經濟體的第一大貿易夥伴，美國的貿易政策變化引發各國擔憂，但這一輪關稅衝擊造成的各國對美出口波動，雖然看似激烈，但對全球貿易總量的影響相對有限。

 

8、外媒引述消息人士透露，華為正在研發新型人工智能(AI)晶片，期望可以取代英偉達及AMD的晶片產品。報道指，內地科企正就華為的新型晶片進行測試，只有少數公司會全面使用華為晶片。

 

9、香港財政司司長陳茂波表示，南韓創投及私募基金對投資香港的興趣日趨濃厚，但對香港創科及投資機遇、證券市場的發展和趨勢認識不足，未來會推動香港及亞洲不同經濟體多層次互動。

 

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