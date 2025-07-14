  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

美股 | 特朗普關稅威脅引發市場憂慮，道指跌近280點

14/07/2025

美股 | 特朗普關稅威脅引發市場憂慮，道指跌近280點

 

　　美股三大指數上周五（11日）收市報跌，美國總統特朗普宣布對多國實施對等關稅，市場避險情緒升溫，令美股日內承壓。

 

　　道指低開169點後，最多跌375點，低見44275點；標指曾跌0.68%，納指最多跌0.59%。道指收市跌279.13點，或0.63%，報44371.51點；標普500指數跌20.71點，或0.33%，報6259.75點；納指跌45.14點，或0.22%，報20585.53點。

 

　　美股三大股指周線均錄跌幅，道指累跌1.02%，標普500指數下跌0.31%，納指下跌0.08%。

 

　　英偉達(US.NVDA)持續造好，盤中一度升2.3%，至167.89美元，再度刷新歷史新高，收市升幅收窄至0.5%。其他重磅股方面，特斯拉(US.TSLA)收市升1.2%，微軟(US.MSFT)升0.4%，蘋果(US.AAPL)跌0.6%，亞馬遜(US.AMZN)升1.2%，Meta(US.META)跌1.3%。

 

美匯指數持續走高

 

　　美匯指數持續走高，升至97.85，較前一交易日上升約0.29%，這一走勢主要受美國總統特朗普宣布自8月起對加拿大進口商品徵收35%高額關稅，市場避險情緒明顯升溫。美元兌日圓持續上揚，盤中高見147.52，較昨日上升約0.8%。歐元兌美元持續承壓，盤中一度低見1.166，日內報約1.169，較前一交易日下跌約0.08%。

 

　　現貨黃金於每盎司3320至3360美元區間高位震盪，一度觸及日內高點3368美元，延續當周強勢格局。紐約期金報每盎司3373.14美元，升1.42%。現貨銀價大升4.1%，至每盎司38.5355美元，創2011年9月以來新高。

 

　　國際原油價格顯著回升，布蘭特期油升穿70美元關口，報每桶70.52美元，日內升幅2.75%。紐約期油則升至每桶67.21元，日內升2.79%。

 

撰文：經濟通國金組

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00474

信銘生命科技

0.035

異動股

00308

香港中旅

2.180

異動股

01938

珠江鋼管

0.335

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00474 信銘生命科技
  • 0.035
  • 00308 香港中旅
  • 2.180
  • 01938 珠江鋼管
  • 0.335
  • 02999 綠心集團股權
  • 0.013
  • 02598 連連數字
  • 14.080
股份推介
  • 01347 華虹半導體
  • 35.200
  • 目標︰$44.20
  • 02333 長城汽車
  • 13.100
  • 目標︰$15.50
  • 02318 中國平安
  • 53.050
  • 目標︰$55.00
  • 02590 極智嘉－Ｗ
  • 19.960
  • 目標︰--
  • 00293 國泰航空
  • 11.780
  • 目標︰$12.50
人氣股
  • 00388 香港交易所
  • 423.600
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 106.100
  • 00700 騰訊控股
  • 500.000
  • 02318 中國平安
  • 53.050
  • 00005 滙豐控股
  • 96.600
報章貼士
  • 01122 慶鈴汽車股份
  • 0.900
  • 目標︰--
  • 02566 九源基因
  • 9.900
  • 目標︰$10.50
  • 02018 瑞聲科技
  • 39.300
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

14/07/2025 16:12  恒指好淡爭持全日升63點收報24203，神華憧憬夏季需求領漲

14/07/2025 15:17  【聚焦數據】內地6月末M2增8.3%勝預期，M1增4.6%

14/07/2025 15:10  【聚焦數據】6月新增人民幣貸款2.24萬億元，大勝預期

14/07/2025 15:10  【聚焦數據】6月社會融資規模增4.2萬億元，大勝預期

14/07/2025 13:31  新加坡蟬聯全球最貴城市，香港排名降至第三，港律師費貴絕全球

14/07/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入８２﹒４３億元，買美團沽老鋪黃金

14/07/2025 09:11  【大行炒Ｄ乜】摩通削多隻車股目標，大摩升老鋪黃金目標逾兩成

14/07/2025 16:41  《財資快訊》美電穩報７﹒８５，一個月拆息較上日軟１５基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 新增貸款與社融超預期，進出口數據佳，黃仁勳再訪華新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內地外賣補貼大戰重啟，美團阿里京東齊遭大行降目標，股價續低位徘徊邊隻較值博？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 廣汽發盈警累股價低走，DeepSeek使用率急跌拖冧百度阿里新文章
品味生活
生活
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

會計仔的日本物業帝國：從福岡一間民宿到東京百間樓的奇幻旅程
人氣文章

港是港非．李慕飛

網約車合法化，司機「無肉食」或拒加入
人氣文章

影視娛樂

袁潔儀自爆三度流產經歷，膀胱撕裂導致終身不孕，曾想讓丈夫「搵二奶」
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

夏日穿搭不失禮的精緻涼鞋！走進 Sam Edelman 的衣櫥，5雙輕奢優雅單品點亮單調造型！
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

上床後馬上反面！秘密情人為何瞬間變成恐怖情人？
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

性治療師拆解出軌心態！第三者＝自己攞嚟衰？婚外情不等於放棄家庭！甚麼是習慣性出軌？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
瘦人亦易患脂肪肝！醫生警示5大高危族群忽視恐變肝癌 推薦6類食物修復肝臟
人氣文章
中醫八字分析：解讀「水多金寒」與「火炎土燥」的腫瘤傾向，體質特點及飲食宜忌
人氣文章
最愛家中的常備蔬菜：青白兩花，今期盛夏素食譜推薦：芫荽番茄醬拌雙花沙律
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/07/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/07/2025 18:56
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/07/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事14/07/2025
神州經脈 | 新增貸款與社融超預期，進出口數據佳，黃仁勳再訪華
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

比拼華爾街－溫傑 | 大市受累關稅戰，AMD具競爭力（有片）

14/07/2025 10:18

關稅戰

以敘結盟前，親訪敘利亞民情

11/07/2025 14:21

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，PAObank開戶定存優惠1個月...

06/07/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處