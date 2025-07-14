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盤前攻略 | 美國重徵加拿大關稅美股挫 港股支持續看23700

14/07/2025

 

　　美國總統特朗普宣布，自8月1日起對來自歐盟和墨西哥的商品徵收30%關稅。另外，外電引述消息人士透露，美國與印度正準備達成中期貿易協議，並將降低關稅至20%以下。

 

　　特朗普亦宣布，將於8月1日起對加拿大進口商品徵收高達35%關稅，並警告若加方採取報復措施，稅率或進一步上調。加拿大總理卡尼隨即於社交平台發文，重申加拿大政府將在與美國的談判中，堅定維護本國工人及企業利益，並致力於於7月21日談判截止前達成協議。

 

盤前攻略 | 美國重徵加拿大關稅美股挫 港股支持續看23700

 

美股受挫，中概個別發展

 

　　市場避險情緒升溫，令美股日內承壓。道指上周五（11日）收市跌279點或0.63%，報44371；標普跌20點或0.33%，報6259點；納指跌45點或0.22%，報20585點。日經期貨截至上午7時47分下跌117點。

 

　　金龍指數收市跌0.4%或32點，中概股表現各自窄幅上落：阿里巴巴升0.1%報106.72美元，京東揚0.2%報31.1美元，百度跌1.7%報86.93美元，拼多多軟0.1%報104.91美元，網易升0.5%報128.28美元，理想升1.7%報27.66美元，小鵬跌不足0.1%報17.4美元。

 

上周五夜期報跌，ADR普遍受壓

 

　　恒指夜期跌72點報24088，ADR普遍低走，騰訊(00700)ADR較港股低0.22%，折合495.5港元；美團(03690)ADR較港股低0.63%，折合119.2港元；滙豐控股(00005)ADR較港股低0.17%，折合96.9港元；香港交易所(00388)ADR較港股低0.29%，折合424.4港元；京東(09618)ADR較港股低1%，折合122.1港元；小米集團(01810)ADR較港股高0.11%，折合57.4港元。

 

牛區顯示恒指下方續看23700

 

　　恒指上周五急升後尾市大幅收窄跌幅，後市前景再度不明朗，目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報24028，跌130點，恒指料延續吐勢低開過百點。

 

　　以黑期估算，恒指將再次回落至24000水平上下，變相仍維持上周24000上下300點波幅區間，約23700至24300為恒指日內波動區間預測。參考恒指牛熊證街貨分布，牛證區方面與上周相若，最重貨區位於約23500至23699，但上周急升令較下方牛證有獲利了結，街貨量有所下降，23500至23599便淨減502張對應期指張數。相反上周五恒指高見24506，熊證資金即時避難至更高區域，24700至25099有淨新增街貨量。

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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