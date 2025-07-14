《魚缸博客》淘寶落場做外賣，大混戰真精彩！

剛剛先話內地美團大戰京東嘅外賣大戰告一段落，點知突然馬雲旗下「淘寶閃購」宣布，直接補貼500億人仔俾商家同消費者，並強調：「淘寶閃購，點外賣更優惠」，而家各地平台app，全部都係「兩蚊杯奶茶」、「兩毫子咖啡」，車手送餐死、手搖店班員工做到手都斷。

所以大家知道點解呢一期茶飲股係咁升啦？都係多謝外賣平台補貼搶生意。

但好地地，淘寶點解又搞外賣呢？呢一點好多股佬、所謂學者都無講過，博客就同你分析下。

原本內地商城平台都係淘寶+京東霸晒，最近都係多個拼多多；但2024年開始，成個生態開始轉變：抖音。你以為抖音只係短視頻？NO啦，其實人地個商城一路都搶緊市場，2024年抖音個GMV第一次超越京東，所以去年電商GMV排名先後係淘寶、拚多多、抖音，京東排第四。

呢個時候，其實淘寶雖然話排第一，但已經十分焦慮，因為2013年個陣，阿里佔全網零售有78.5%，去到2023年只剩下45%。所以京東淘寶目前最需要嘅一樣東西就係「流量」，抖音有流量係因為有片睇，但淘寶嘅流量係單純購物，所以相比之下就遜色好多。

不過，個市場有另外一個重大流量係未有人攻陷：外賣平台。你未必日日去買淘寶，但你日日都要食飯，就算香港人都習慣用KEETA或者Food Panda落單啦！所以「外賣平台」就係一個新流量，其實美團嘅外賣一路都唔係最賺錢，反而平台上面訂機票、酒店先係公司賺錢項目，用家習慣係美團叫外賣，就順便睇下其他，好似美團有即時購物服務，你想去超市買咩，三十分鐘已經搵車手送到，頂死埋你淘寶啦！

因此，京東、淘寶加入外賣大戰，最重要原因係想「引流」，外賣其實真係唔係咁賺錢，而家呢個世代「流量」先係變現最大工具。

呢場大混戰，相信最受惠係奶茶店同專科醫生，前者賣奶茶賺到笑，後者班人飲到糖尿病，唔使睇專科醫生啊？







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