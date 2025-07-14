港股 | 午市前瞻 | 港股欠刺激 新消費概念回吐值得關注

內地海關總局公布的6月進出口數據勝預期，惟大市繼續觀望內地周二公布的包括第二季GDP在內的一系列經濟數據，港股走向個別。恒生指數半日報24166，升26點或0.1%，主板成交超過1197億元。恒生中國企業指數報8718，升30點或0.4%。恒生科技指數報5258，升10點或0.2%。

郭家耀：目前未見港股有大跌因素

港股上周五升後急回，連帶外圍美國關稅政策再度趨嚴，港股半日以極窄幅度橫行，上半日波幅僅約100點。針對上日升後急回狀況，港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀向《經濟通通訊社》表示，恒指始終一直徘徊高位，上日急升至年內高位前有獲利回吐不足為奇，加上市場開始觀望業績期，港股已沒有新催化劑刺激恒指向上挑戰25000水平，預計短中期內先以23500至24500為波幅上落。

但郭家耀提到，上周以老鋪黃金(06181)為首，早前熱炒的新消費股有一定回吐，要觀察市場風險胃納是否有所縮細，但暫時相關股份未見有大幅擴大沽壓，故仍未能判斷，預計港股目前為止未算有重大利淡因素引發大跌。

恒生指數維持在兩萬四之上。（經濟通HV2報價系統截圖）

蔚來谷底翻身有追捧，但交車數字仍有待觀望

樂道L90宣傳照（互聯網圖片）

蔚來(09866)上周發布新車「樂道L90」並開展預售，起售價27.99萬元人民幣起，但若以租用電池方式買車，售價則可降至19.39萬元人民幣起。市場憧憬蔚來降價新招有望提高銷量，股價連升數日，今早再升超過一成，創兩個月新高。郭家耀指新招成功引起市場關注，憧憬若電池改以租用形式，蔚來有望可以綁定消費者換車前景，不容易轉用其他品牌，從而提高未來銷量，帶動近期股價升勢。

他指蔚來過去一直都是墊底新勢力一員，如今有新曙光即時帶起股價，但他認為最重要都要看月度銷售數字，認為每月交付量須要由現時約2萬架，拉高至每月5萬架以上，才可真正令蔚來再次與新勢力一較高下。

中期業績期即將來臨，在劇烈競爭下，郭家耀預期新勢力內小鵬(09868)有望成為最有有驚喜的一隻股份，過去數月以來月度交付量良好，而近期股價回落，可望乘業績預期再次炒上。

蔚來股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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