神華料中期盈利倒退最多逾兩成，仍獲大行力撐股價反急升可再吼？

中國神華(01088)發盈警，受煤炭銷量及售價下降影響，預期中期盈利按年跌最多22%，惟股價今早(14日)不跌反升，最多飆逾半成高見32.75元，為表現最佳藍籌，相信因內地持續高溫，入夏以來多地用電量創新高，有大行指煤價或在夏季高峰期反彈，其中大摩給予目標價38元。另外，神華早前提到未來3年現金分紅金額不少於歸母淨利潤的65%，並適當考慮中期分紅，集團現價股息率仍逾7厘，或可再吼。

（資料圖片）

神華料中期盈利按年跌最多22% 主因煤炭銷售量價齊下降



中國神華公布，預期截至6月30日止中期利潤256億至276億元人民幣，按年下降15.8%至21.9%；與經重述的去年同期數據相比，則下降12%至18.4%。集團指，業績因今個年度上半年面對煤炭、電力市場量價雙降嚴峻形勢，全力促銷售、爭發電、精管理、強創效，生產經營態勢總體平穩，而利潤下降主因受煤炭銷售量及平均銷售價格下降影響，煤炭分部利潤下降。



集團又指，6月煤炭銷售量3750萬噸，按年跌4.3%，產量2760萬噸，按年跌1.4%，總售電量170.5億千瓦時，按年升8.2%，而航運貨運量及周轉量下降主因業務結構調整、航線結構變化；而聚乙烯、聚丙烯銷售量下降主因煤製烯烴生產設備按計劃檢修導致聚烯烴產品產量下降。上半年，集團煤炭銷售量2.05億噸，跌10.9%，產量1.65億噸，跌1.7%，總售電量跌7.4%。

內地持續高溫用電量創新高 券商：煤價或觸底上行



惟值得留意，內地受持續高溫天氣影響，國家能源局資料顯示，7月4日的最大電力負荷達14.65億千瓦，創歷史新高，不僅比6月底上升約2億千瓦，還比去年同期增加接近1.5億千瓦。其中，華東電網負荷達4.22億千瓦，空調負荷佔比約37%。入夏以來，江蘇、山東、河南、安徽、湖北等省級電網負荷9次創新高。國網能源研究院經濟與能源供需研究所近期發布的《中國電力供需分析報告(2025年)》也預計，今年迎峰度夏期間，全國大部分地區氣溫較常年同期偏高，全國電力供需平衡偏緊；迎峰度冬期間，電力供需基本平衡。

東吳證券指，目前伴隨高溫天氣持續，煤炭行業已逐步進入旺季，居民及工業用電持續增長，改機後預計伴隨供給穩定，需求上行，煤價或有進一步觸底上行可能。國投證券稱，綜合來看，非電用煤方面，預計化工用煤的增長仍將繼續與冶金、建材需求的下降實現對沖，主要的亮點集中在火電耗煤，三季度水電出力減弱疊加風光發電量增速回落，有望為火力發電實現空間騰挪。在高溫驅動日耗提升下，電煤需求將得到有效支持，有望拉動動力煤價上行。

神華：未來3年現金分紅不少於淨利65% 適當考慮中期分紅

另外，中國神華早前公布2025年度「提質增效重回報」行動方案，提到2025至2027年度的每年現金分紅金額不少於當年實現歸母淨利潤的65%，並適當考慮中期分紅。2025年主要經營目標：商品煤產量3.348億噸，煤炭銷售量4.659億噸，發電量2271億千瓦時。資本開支計劃417.93億元人民幣。

華龍證券指，國際局勢不確定性加劇，關稅貿易衝突持續變化，在國債收益率走低背景下，資本市場對股東回報的需求持續存在，煤炭板塊作為高股息標的具備長期關注價值。2025年初至今，煤炭行業在供給充裕需求疲軟背景下，煤價超預期下行，行業虧損企業佔比已過半，現階段煤價持續磨底，板塊紅利屬性大於周期屬性。穩健的資產和充足的現金流是煤炭企業持續高分紅的保障，長期配置性價比不變，維持行業「推薦」評級。

大摩：煤價或在夏季高峰期反彈 予目標價38元



摩根士丹利發表研報指，中國神華料上半年淨利潤跌13%至20%，第二季淨利潤預計為117億至137億元人民幣，按年下降9至22%，好過該行預期的109億元人民幣。業績疲弱主要受到煤炭總銷量按年下降11%、現貨動力煤價格按年下跌超20%以及同期電力銷售量減少的拖累。但上半年長期合同銷量增加及更好的生產成本控制有助於緩衝利潤下降。



大摩料，短期煤價或在夏季高峰期反彈。進入夏季，電廠每日煤炭消耗量逐步增加。市場動態方面，需求略有改善，港口煤炭庫存下降，推動煤炭價格在傳統消費旺季緩慢回升。雖然國內煤炭供應充足可能限制價格反彈幅度，但價格改善及長期合同銷量增加應有助於第三季維持穩健的盈利。同時，更高的股息支付和收益率為神華提供了另一個吸引投資者的角度，維持「增持」評級，目標價38元。

花旗：上半年淨利潤符預期 予目標價36.3元



花旗稱，中國神華發布上半年初步業績，淨利潤料介乎256億至276億元人民幣，按年下降15.8%至21.9%，佔該行全年預測的51%至55%，佔市場預測的50%至54%。淨利潤符合該行預期。2025年第二季的隱含淨利潤為122億至142億元人民幣，按年下降5%至19%，按季則介乎下降9%至增長6%。公司將上半年淨利潤按年下降主要歸因於煤炭平均售價和銷售量下降，予「買入」評級，目標價36.3元。



瑞銀表示，中國神華預料上半年除稅後淨溢利按年跌約16至22%，即介乎256億至276億元人民幣，意味次季除稅後淨溢利將為122億至142億元人民幣。公司上半年盈測勝於該行及市場預期。相信在煤價壓力紓緩下及業績表現超出預期後，投資者對神華會有正面反應，予「中性」評級，目標價31.7元。

郭家耀：最低谷或已過兼股息率吸引 回至近32元可吸

（郭家耀facebook截圖）

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀指，相信市場看到煤價走勢，已預計中國神華上半年盈利不會太理想，結果盈利雖有下跌，但不見超出預期太多，大家都覺得最低谷可能已過去，而下半年因為用電需求，可能會帶動煤價有些改善，尤其內地近期推出反內捲措施，煤炭行業可能也有相關整治工作，可以促進市場供求更加平衡，利好煤價企穩，對中國神華此類大型煤炭股較有利。另外，中國神華股價之前調整了不少，現水平股息率有7厘幾，預計內地息口仍會低企一段時間，其股息率有較大吸引力，對股價表現有幫助。

不過，郭家耀指，神華經今日急升後可能會有些整固，可待回至32元附近才考慮吸納，暫可先上望早前頂位逾35元。至於其他大型煤炭股包括中煤能源(01898)及兗礦能源(01171)，其估值與神華不會相差太遠，而且情況可能也相類似，即大家預期業績較差，有機會見底有些反彈，當中期業績公布時可能也有正面反應，其中中煤能源近一個月已回升不少，同樣宜待有些回調才考慮，譬如挨近9.2元吸引力會更大。

中國神華半日升4.68%收報32.45元，連升3日，累計升幅5.7%，成交10.8億元。其他煤炭股表現各異，中煤能源升0.32%報9.52元，兗礦能源升2.04%報8.5元，兗煤澳大利亞(03668)無升跌報31.95元，南戈壁(01878)跌2.46%報2.38元，MONGOL MINING(00975)升5.56%報7.78元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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