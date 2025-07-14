新世界 | 新世界據報未能按時獲156億元貸款，續進行磋商

據《彭博》引述消息指，新世界(00017)未能在自我設定的目標日前完成由德意志銀行牽頭的最高156億港元的貸款計劃，儘管集團上月完成了一筆重大再融資交易，但挑戰依然存在。

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知情人士稱，最新的貸款交易尚未完成，因新世界發展部分現有貸款方對進一步增加對其敞口的興趣不大。他們補充稱，德意志銀行正尋求吸引新銀行的加入。

在新世界發展於5月發送給銀行的邀請函中，將7月11日定為貸款方確認承諾的最終期限。然而，在銀團貸款市場，此類期限常常會被延長，借款方往往也可根據談判進展靈活調整最終敲定交易的時間表。

投資者正密切關注這筆交易，因為銀行的反應可能揭示新世界發展未來面臨多大的融資挑戰。若貸款安排成功，將有助於緩解其財務壓力，因貸款所得將用於償還債務。新世界還計劃出售部分中國內地物業，作為上月再融資協議的舉措之一，加快資產出售進程。

知情人士透露，由於香港商業房地產市場經歷持續多年的低迷，數家非新世界發展現有貸款行已經選擇不參與其中。

新世界發展未回應置評請求，德意志銀行不予置評。

撰文：經濟通採訪組

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