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開市Go | 比特幣破頂，官媒反對內捲競爭，傳新世界申貸款觸礁

15/07/2025

要聞盤點

 

1、美股三大指數收市報升，美國總統特朗普周末威脅對歐盟和墨西哥額外徵收30%關稅，市場同時關注美股陸續公布的第二季度業績，以及美國6月消費者價格指數(CPI)數據。道指收市升88.14點，或0.20%，報44459.65點；標普500指數升8.81點，或0.14%，報6268.56點；納指升54.80點，或0.27%，報20640.33點。中國金龍指數上升54點。日經期貨截至上午7時38分上升77.5點。

 

2、消息指美國白宮國家經濟委員會主任哈塞特，是下一任美聯儲主席的熱門人選。另外，哈塞特稱白宮正調查美聯儲總部翻新項目成本超支事件，若果有理由，特朗普有權解僱現任美聯儲主席鮑威爾。

 

3、特朗普表示，若美方無法在未來50天內與俄羅斯達成協議，將考慮對俄羅斯進口產品徵收高達100%的「二級關稅」。特朗普於會見北約秘書長馬呂特時強調，若談判無果，美國將毫不猶豫採取嚴厲貿易措施，對俄羅斯出口至美國的商品實施新一輪懲罰性關稅。

 

4、歐盟貿易官員表示，正準備反制美國關稅行動，並將尋求與亞太區國家加強貿易聯系。另外，據報巴西可能會在關稅談判中，要求美國將稅率由50%下調至30%。

 

5、美國踏入「加密貨幣周」，美國眾議院將同步審議《CLARITY法案》、《GENIUS法案》及《反CBDC監控國家法案》，比特幣於周一(14日)亞洲時段曾創新高，突破12萬美元關口。

 

6、英偉達行政總裁黃仁勳表示，美國政府不必擔心中國軍方日後使用英偉達的人工智能晶片提升實力，中國已經具備足夠的計算能力，故認為中國軍方不太可能使用。另外，黃仁勳於本周訪華，並會於周三(16日)在北京舉行媒體發布會。

 

7、《路透》報道，澳洲總理阿爾巴內塞周一(14日)在上海出席商界領袖會面時表示，將致力與中國合作解決全球鋼鐵產能過剩問題。報道指，中國強勁的鋼鐵出口，雖然一定程度上抵消國內需求下滑現象，不過不少國家抱怨中國的廉價鋼鐵湧入，損害當地製造商的利益。

 

8、《人民日報》刊發頭版評論文章指，要下大力氣破除「內捲式」競爭，單純向下「捲」價格，最終沒有贏家。

 

9、香港證監會周一就《證券及期貨（財政資源）規則》修訂版草擬本和相關指引展開公眾諮詢，以實施一套適用於從事場外衍生工具活動的持牌法團的資本規定，該套規定與國際標準看齊。

 

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