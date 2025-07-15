美股 | 投資者平衡關稅與財報影響，美股倒升納指創新高

美股三大指數先跌後升，美國總統特朗普上周末威脅對歐盟和墨西哥額外徵收30%關稅，導致投資者趨向審慎。市場同時關注美股陸續公布的第二季度業績，以及美國6月消費者價格指數(CPI)數據。

道指低開25點後，曾跌134點，低見44237點，其後最多倒升100點，高見44472點；標指一度跌0.33%，納指最多跌0.45%。道指收市升88.14點，或0.20%，報44459.65點；標普500指數升8.81點，或0.14%，報6268.56點；納指升54.80點，或0.27%，報20640.33點。

重磅股方面，英偉達(US.NVDA)收市跌0.5%，特斯拉(US.TSLA)升1.1%，蘋果(US.AAPL)跌1.2%，Meta(US.META)升0.5%，亞馬遜(US.AMZN)升0.3%。

美元兌日圓持續偏強

美匯指數報98.09，較上個交易日微升0.23%，反映市場在多重不確定因素下維持謹慎態度。美元兌日圓持續偏強，最新報147.73，較前一交易日小幅上揚0.20%。歐元兌美元報1.166，較上日微跌0.20%。

現貨黃金及紐約期金日內先升後跌，現貨金價一度升至每盎司3375美元，紐約期金則報3355美元，下跌0.25%。

國際原油市場震盪格局，布蘭特期油及紐約期油反覆上落。布蘭特期油報69.21，日內跌1.63%。紐約期油則報65.8美元，日內跌約1.83%。

撰文：經濟通國金組

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