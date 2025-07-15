盤前攻略 | 美股微升個別中概股造好 挾淡倉後牛熊部署更趨緊慎

面對美國高關稅威脅，歐盟延長暫停報復性措施至8月初，即與美國總統特朗普的關稅大閘時間相若，仍有達成貿易協議的希望。美股三大指數微揚；道指升88點報44459，納指升54點報20640，標普升8點報6268。

中概股變幅不大；阿里巴巴升1.41%報108.22美元，拼多多跌2.38%報102.41美元，京東跌0.97%報30.80美元，百度跌1.22%報85.87美元，理想升3.58%報28.65美元，小鵬跌升1.38%報17.64美元，蔚來升6.92%報4.17美元，騰訊音樂升4.45%報20.67美元，嗶哩嗶哩升4.03%報22.32美元，金山雲飆9.95%報12.71美元。

夜期報升，ADR平淡

恒指夜期升79點報24264。ADR較港股造價個別發展；騰訊(00700)ADR較港股低0.05%，折合499.7港元；美團(03690)ADR較港股低0.01%，折合120.9港元；友邦(01299)ADR較港股高0.58%，折合68.6港元；滙控(00005)ADR較港股高1.60%，折合98.1港元；小米(01810)ADR較港股低0.16%，折合57.2港元。

熊友部署未敢進取，料短線雙方緊慎

上日港股平淡在24100以上窄幅爭持，料橫行整固格局未變，目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報24242，升28點，恒指料開市變幅不大。參考恒指牛熊證街貨分布，牛證重貨區繼續位於23600至23699，其上方牛區有陸續累積趨勢，相反熊區整體並不進取，雖然極貼價區域24200至24399約200點區域有輕微街貨量新增，但整體熊友防線已上撤至24500至24599，為上周五急升的高位阻力，反映淡友被挾淡倉後仍猶有餘悸，料短線主題不足下再次向上突襲機會不大。

撰文：經濟通通訊社市場組

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