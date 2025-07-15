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比特幣 | 美眾議院將就《清晰法案》投票，市場普遍預計一致通過

15/07/2025

比特幣 | 美眾議院將就《清晰法案》投票，市場普遍預計一致通過

 

　　消息指，美國眾議院暫定當地時間本周三(16日)下午對《清晰法案》（CLARITY法案）進行投票，周四(17日)上午對《GENIUS法案》進行投票，市場普遍預期《清晰法案》將以兩黨一致投票獲得通。

 

　　據了解，該法案主要明確SEC與CFTC管轄權，目前該法案表明，SEC主要監管符合「投資合約資產」（即透過證券化銷售的數位資產）及傳統證券類代幣；而CFTC則主管「數位商品」（如比特幣、以太坊等非證券類代幣）的現貨市場，負責註冊並監督數位商品交易所（DCE）、經紀商及交易商。

 

　　另外，該法案亦對數位資產分類體系、以及對市場參與者的關鍵要求作出清晰指引，例如數字商品必須擁有區塊鏈功能及滿足去中心化標準，而成熟區塊鏈亦作出一定程度的定義；另外就數字產品的融資限額、發行新幣的上市要求、以及DEFI與去中心化協議亦作出明顯定義。

 

　　該條法案成立目的，主要想建立數位資產全鏈條分類與管轄規則，取代當前「執法監管」模式，並明確專案從中心化發行到去中心化營運的合規路徑，吸引傳統金融入場。假如該法案通過，美國可望超越歐盟MiCA框架，主導數位資產規則制定。

 

撰文：經濟通市場組

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